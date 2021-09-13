Аналитики: будущие инвестиции США в ASG в экономику Литвы не поступят

Планирующиеся инвестиции в размере 300 млн евро американского предприятия по управлению инвестициями Certares Management в контролируемую предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группу авиационного бизнеса Avia Solutions Group (ASG) не окажут особого влияния на экономику Литвы, так как деятельность группы направлена на международные рынки, говорят аналитики в области инвестиций.

"ASG – международная компания, в нее инвестируют деньги. Можно порадоваться, что корни этой компании в Литве, (...) однако ASG уже давно является компанией, действующей в глобальном масштабе, и, на мой взгляд, соответственно станет относиться к будущим инвестициям с глобальных позиций", – сказал BNS инвестиционный банкир Жигинтас Маченас.

Он подчеркнул, что ASG уже некоторое время зарегистрирована на Кипре, поэтому нельзя говорить, что эти капиталовложения приходят в литовское предприятие.

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, финансовый аналитик Марюс Дубниковас тоже сказал, что инвестиции Certares Management, скорее всего, будут распространяться через всю группу ASG.

"Трудно рассчитывать, что какая-то значительная часть денег придет в Литву, поэтому даже успешное завершение этой сделки, скорее всего, не окажет заметного влияния на экономику Литвы", – сказал BNS Дубниковас.

Маченас также подчеркнул, что в последние годы из-за национальной безопасности было заблокировано несколько инвестиций Avia Solutions Group в Литве.

"Стоит ли говорить о выгоде вероятных инвестиций для Литвы? Жемялису здесь даже ангар не позволяют построить, так о каких инвестициях в Литве можно говорить?" – сказал Маченас.

И он, и Дубниковас упомянули, что информации в открытом доступе об учрежденной в 2012 году в США компании Certares Management очень немного.

Маченас напомнил, что в 2019 году ASG сообщала о намерениях провести первичное публичное предложение (IPO) и дебютировать на бирже Гонконга или Лондона, однако из-за пандемии коронавируса отложила эти планы на будущее.

"Возникает вопрос, не будет ли этот приход инвесткомпании таким промежуточным решением", – сказал Маченас.

ASG в понедельник сообщила, что созданная в 2012 году Certares Management намерена инвестировать в капитал группы 300 млн евро. Представитель группы Вилма Вайтекунайте указала BNS, что Certares Management выкупит новую эмиссию привилегированных конвертируемых акций ASG, которая спустя несколько лет будет конвертирована в обыкновенные акции и составит не более одной пятой капитала группы.

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