Litgrid: Электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 15%

Средняя оптовая рыночная цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделе выросла на 15%, сообщает оператор передающей системы Litgrid.

За период 6-12 сентября на бирже Nord Pool в ценовой зоне Литвы электроэнергия стоила 124,1 евро за мегаватт-час. Столько же электроэнергия стоила и в Латвии, а в Эстонии цена повысилась на 11% до 119,4 евро за мегаватт-час.

Как сообщает оператор, высокие цены держатся во всей Европе.

"Сейчас цены на природный газ и разрешения на выбросы продолжают повышаться до новых рекордных показателей, а это сказывается на окончательных производственных затратах и оказывает прямое влияние на оптовую цену на электроэнергию на бирже, которая на этой неделе росла во всей Европе", – сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

На прошлой неделе на изменения средней недельной цены на электроэнергию в Литве оказывал сильное влияние сократившийся на 8% импорт, связанный с плановым ремонтом межсоединения со Швецией NordBalt, когда межсоединение не было доступно с утра понедельника до вечера воскресенья.

Сокращение импорта из Скандинавии компенсировал рост местной выработки, почти две трети которой составляла выработка на теплоэлектростанциях, а также импорт из Латвии.

Потребление электроэнергии в Литве оставалось стабильным и на прошлой неделе

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