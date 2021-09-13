Центробанк Литвы призывает ввести всеобщий налог на недвижимость

Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что он склонен поддержать небольшой налог на недвижимость для всех ее владельцев. О планах реформировать этот налог на прошлой неделе говорили специалисты Минфина.

Сейчас в Литве действуют прогрессивные налоги на некоммерческую недвижимость, их тариф составляет 0,5–2%. Налогами не облагается некоммерческая недвижимость физических лиц стоимостью меньше 150 000 евро (если семья многодетная или с ребенком-инвалидом – 200 000 евро).

Минфин предлагает оставить порог в 150 000 только для основного жилья, а остальную некоммерческую недвижимость облагать обычным налогом.

Некоммерческой недвижимостью в Литве считается квартира, дача, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, здания, в которых находятся образовательные учреждения, религиозные учреждения, рекреационные помещения, инженерные здания.

Рассматривают три варианта. Первый – основное жилье облагать минимальным тарифом. Второй – не облагать налогами основное жилье. Третий – установить необлагаемую налогами сумму для основного жилья.

Шимкус сказал, что он за первый вариант.

"Этот вариант лучше отразил бы позицию ЦБ, – сказал он. – Третий - проблематичен, ведь в одном месте этот необлагаемый размер может быть 60 000 евро, а в другом - 15 000 евро. Может, у нас обоих есть имущество за 100 000 евро и мы одинаково богаты. Тогда уже налогами облагается не имущество, а объекты недвижимости. Это может быть нецелесообразно, ведь речь идет о том, что тот, кто богаче, может заплатить больше".

По данным Минфина, если налог будут платить все, то тариф будет очень небольшим (например, 0,01%). Соответственно, за жилье стоимостью 52 600 евро налог составит 5,26 евро в год.

По третьему варианту, налог будут платить только те, у кого недвижимость дороже установленного барьера (например, для Вильнюса медиана составляет 60 760 евро). В данном случае тарифом 0,1% будет облагаться та часть стоимости, которая превышает установленный минимум. Т.е., если жилье дешевле 60 760 евро, то налог платить не придется, а если оно стоит 105 000 евро, налог составит 44,2 евро.

Шимкус сказал, что ввести налог на недвижимость важно из-за перегрева на рынке недвижимости.

"Это один из стабилизирующих факторов. Исследования показали, что повышение этого налога может способствовать изменению рынка. Если подобрать правильный налог, он стабилизирует рынок", – сказал он.

Шимкус заметил, что хороший налог состоит из нескольких элементов.

"Это эффективность, простое администрирование, понятность. Он должен гарантировать вертикальную справедливость, чтобы была прогрессивность, что бы те, кто может заплатить больше, платили больше. Плюс горизонтальная справедливость, чтобы похожие объекты облагались похожим налогом. Нужно оценить то, что у нас есть сейчас – всеобщий налог с барьером в 150 000 евро, который налогами не облагается", – сказал глава ЦБ.

Шимкус подчеркнул, что нельзя вопрос льгот отдавать на откуп муниципалитетам.

"Литва не такая большая, чтобы вводить специфические правила", – заметил он.

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