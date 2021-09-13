В Литве начаты проверки "паспортов возможностей", на выходных фиксировали рекордное число покупателей

Перед введением проверки "паспортов возможностей" торговые центры в Литве посетило большое число покупателей, некоторые сказали, что людей было почти столько, сколько бывает перед Рождеством. По этой причине в понедельник покупателей меньше, чем обычно. Хотя процесс проверки достаточно слаженный, бывают неурядицы – люди, которые не могут попасть в ТЦ ругаются с контролерами. Нередко в ТЦ не могут попасть люди, у которых есть документ, но они его не могут предъявить, например, если у них разбился телефон.

Понедельник в вильнюсском ТЦ Akropolis начался спокойно – большинство проходило в здание, но некоторых внутрь не впустили.

Один нетрезвый мужчина заявил, что у него есть документ, но так и не смог его показать ни охране, ни журналистам.

"Я хотел купить хлеба. Мне что, сейчас жить без хлеба? У меня больная мама. (…) У меня есть этот паспорт где-то в телефоне, но не могу его найти. И вот старых людей не пускают за хлебом", – жаловался он.

На вопрос, почему он идет за хлебом в торговый центр, а не в другой магазин, он ответил, что этот магазин ближе к дому.

Одна девушка пришла в ТЦ с подругой – одна из них прошла, а у другой экран телефона треснул, поэтому целиком документ на экране не отображается, сосканировать его нельзя. Охрана не впустила девушку.

"Не знаю, что делать. Если бы это вчера случилось, я бы успела сделать, что надо, ведь у меня есть этот паспорт. А сейчас... Мне надо попасть в Swedbank", – жаловалась девушка.

Однако из этой ситуации нашелся выход - подруга девушки с ее документом распечатала ей бумажный вариант "паспорта возможностей" в аптеке.

Однако большинство покупателей не сталкивалось с какими-то проблемами.

"Безопаснее себя чувствует система здравоохранения – если я привитая заражусь, я не окажусь в больнице, а ведь заболеть я могу. Как говориться, волка бояться, в лес не ходить. Но ведь дети ходят в детский сад, а там 20 детей, все без масок, а родителей даже в раздевалку не впускают. Ребенок с родителями живет, а в раздевалку родителей не пускают, есть странности. Но если им кажется, что так безопаснее, хорошо. Я привита, никаких проблем, если бы не была привита, может, отнеслась бы ко всему иначе", – сказала встреченная женщина.

Торговцы рассказали, что в минувшие выходные у них был настоящой аншлаг.

Представитель сети аптек Eurovaistinė Лаура Бельске сказала, что выходные были очень активными, а в понедельник ситуация спокойнее.

"Некоторые провизоры говорят, что вчера было Рождество – действительно было очень много покупателей. Сегодня приходят те, кому нужны лекарства", – заметила Бельске и напомнила, что "паспорт возможностей" нужен только для того, чтобы попасть в аптеки в ТЦ.

Пресс-секретарь магазинов Rimi Lietuva Габриэле Шеренене подтвердила, что в выходные у них было много покупателей.

"Уже в пятницу число покупателей увеличилось, а в субботу их было очень много. В воскресенье продажи были рекордными, видимо, люди готовились к этой неделе", – сказала она. Напомним, что документы проверяют в 43 из 73 магазинов Rimi.

Напомним, что в тех торговых центрах, куда впускают только людей с паспортом возможностей, маски только рекомендуют. Однако в понедельник утром почти все посетители Akropolis были в масках.

"Я хочу поблагодарить наших посетителей за то, что большинство ведет себя ответственно, выполняет требования и рекомендации", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

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