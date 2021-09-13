С сентября в школах и детсадах Литвы зафиксировано 40 вспышек коронавируса

С сентября в литовских образовательных учреждениях зарегистрировано 42 вспышки коронавируса, около 90% их фиксировались в школах, а одна десятая – в детских садах, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

Согласно данным на утро понедельника, предоставленным центром BNS, в общей сложности 126 случаев связаны с этими 42 вспышками, девять из десяти являются первичными, то есть заразились дети или работники, оставшаяся часть – члены семей.

Изолированы 1021 человек, имевший контакт высокого риска и связанный с этими вспышками. По оценкам, еще 230 человек имели контакты малого риска.

По данным НЦОЗ, вспышки как в школах, так и в детских садах немногочисленны - в большинстве из них было зарегистрировано по 2-3 связанных случая.

Если оценивать распространение вспышек в регионах, они были зарегистрированы почти во всех уездах, более многочисленные - в Шяуляйском, Каунасском, Клайпедском уездах.

"Большинство случаев в образовательных учреждениях выявлено среди детей. Это можно связать с тем, что более 80% работников сферы образования уже вакцинированы. И это очень важно, если говорить о нашей цели обучения детей в классах", - сообщила BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене.

По ее словам, влияние активной вакцинации хорошо видно в оценке показателей учреждений здравоохранения и социальных услуг - эти учреждения какое-то время «исчезли» с карты вспышек, а сейчас, даже при ухудшении эпидемиологической ситуации, удается избежать больших вспышек, по сравнению с прошлым годом.

С сентября во всех учебных заведениях Литвы учебный процесс проходит в контактной форме, вакцинация и отрицательный результат теста на COVID-19 не являются обязательными, только рекомендуется.

В последнее время в Литве растет уровень заболеваемости COVID-19. По данным Департамента статистики, за прошедшие сутки выявлено 489 новых случаев коронавируса, 19 человек скончались. Общее количество новых заболеваний за две недели на 100 тысяч жителей достигло 385,6 случаев, недельная доля положительных тестов составляет 6,4%.

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