Пропавшего 8-летнего мальчика нашла служебная собака

Бельгийская овчарка Горас, которая служит на заставе в Друскининкай, нашла пропавшего в Варенском районе 8-летнего мальчика. Ребенка, которого искали и с вертолета СОГГ, наши у берега реки Ула, он шел по мелководью.

СОГГ сообщает, что за помощью к ним обратилась алитусская полиция. Полицейские сообщили, что не могут найти пропавшего в Варенском районе 8-летнего мальчика. Ребенок с родителями находился в лесу, а потом неожиданно пропал.

Полиция начала поиски, а через пару часов обратилась за помощью к пограничникам. На помощь выехал кинолог с Горасом, вылетел вертолет Eurocopter. Горасу, как и пропавшему мальчику - 8 лет.

Когда кинолог с Горасом прибыл на то место, где отдыхала семья, собака взяла след и через несколько часов привела пограничников к берегу реки Ула. Там собака лаем сообщила людям о находке.

мальчик бродил по воде на мелководье. Ребенка достали из реки и передали родителям. Помощь врачей мальчику не потребовалась.

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