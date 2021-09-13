В Литве уже 15 "черных" муниципалитетов, "желтых" осталось только три

ru.DELFI.lt

Rugsėjo 13 dieną pateikti sergamumo duomenys. Foto: Statistikos departamento nuotr.

Эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается. За последние сутки в Литве от коронавируса скончались 19 человек, а в минувшие выходные за один день было зафиксировано больше 1000 случаев. На данный момент в Литве 15 "черных" муниципалитетов.

Зона "черных" муниципалитетов формируется на западе Литвы. В Клайпеде на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 907 случаев, а доля положительных случаев за последние 7 дней составляет 9,8%. В Клайпедском районе эти показатели соответственно составляют 525 случает и 10,6%. В Паланге - 682 случая и 9,7%. В муниципалитете Кретингского района показатель составляет 581 случай на 100 000 жителей и 7,5%. Статьи по теме: Коронавирус в Литве: 489 новых случаев и 19 смертей С понедельника в Литве в силу вступают важные изменения: список ограничений В муниципалитете Шилутского района на 100 000 жителей приходится 758 случаев, а доля положительных составляет 15,2%. В муниципалитете Скуодасского района на 100 000 жителей приходится 568 случаев, положительная доля составляет 8,1%. По последним данным в Плунгеском районе этот показатель составляет 886 случаев и 11,3%. В муниципалитете Ретаваса эти показатели составляют 1351 и 23,6%. В муниципалитете Тельшяйского района - соответственно 916 и 14%. Муниципалитет Акмянского района попал в "черную" зону из-за высокой доли положительных случаев – 10,1%. Показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 291 случай. В муниципалитете Йонишкского района на 100 000 жителей приходятся 693 случая, доля положительных тестов составляет 13,8%. Муниципалитет Пасвальского района перешел в черную зону из-за высокой доли положительных случаев - 10,3%. Уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет 309 случаев. То же самое в Юрбаркском районе 13,6% и 359 случаев. Мэрия Алитусского района также попадает в "черную" зону COVID–19 из-за высокого показателя доли положительных тестов – 11,2%. На 100 000 жителей приходится 267 случаев. В самоуправлении Алитуса на 100 000 жителей приходится 504 случая, доля положительных тестов составляет 7,6%. В Литве осталось всего 3 "желтых" муниципалитета COVID–19: Купишкского района, Аникщяйского района и Расейнского района. По всей Литве уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет 385,6, доля положительных тестов составляет 6,4%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: