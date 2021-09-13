Во время проверки "паспортов возможностей" в каунасском ТЦ пришлось вызывать полицию

Во время проверки "паспортов возможностей" в каунасском ТЦ Akropolis пришлось вызывать полицию. В конфликт ввязался печально прославившийся Антанас Кандротас (по кличке "Целлофан").

Мужчина явно намеренно хотел привлечь внимание. Он пришел к крупному ТЦ в Каунасе, где действует новый порядок, снимал конфликт, инициатором которого сам же и стал.

"Вы, представители СМИ, поинтересуйтесь, почему туда не впускают эту пожилую женщину?", – заявил Кандротас.

На претензии со стороны одной из посетительниц, он заявил, что пришел за очками, которые сдал в ремонт в салон оптики.

"Я пришел за очками, они были в ремонте, при чем тут охранники? (…) Представитель охраны предложила принести мне очки, хорошо, не придется самому ходить", – заявил он.

Потом, посмеявшись над журналистами Delfi, он без всякого приглашения решил представить свою версию визита и сказал, что у него нет "паспорта возможностей".

"У меня нет "паспорта возможностей" и нет возможности его получить. И сегодня, я проснулся решил поехать и привиться, но не могу этого сделать, поскольку у меня нет "паспорта возможностей", – заявил он.

Свидетель этого перформанса, одна из посетительниц ТЦ не выдержала.

"Ты - дебил", – сказала она.

На место происшествия вызвали полицию. Кандротасу удалось получить очки.

Остальные посетители без проблем попали в торговый центр.

В минувшую среду Кандротас был задержан по подозрению в разжигании беспорядков на митинге около парламента Литвы 10 августа.

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