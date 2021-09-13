Готовится порядок подачи прощения об убежище в диппредставительстве Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас готовится порядок, позволяющий иностранцам просить убежища в представительствах страны в зарубежных государствах.

"Порядок еще на стадии согласования. Почти согласован", – заявил BNS на этой неделе Г. Ландсбергис.

По его словам, его согласование и оглашение должны произойти в ближайшие недели.

Как отмечает МИД, в документах будут предусмотрены процедуры подачи прощения об убежище в дипломатических и консульских представительствах.

Возможность подачи прошения об убежище в представительствах Литвы была предусмотрена в поправках к закону о правовом положении иностранцев, однако реально она не применяется, поскольку МИД пока не принял правовой акции по ее реализации.

Принятые поправки предусматривают, что в случае объявления войны, чрезвычайного положения или экстремальной ситуации из-за массового наплыва иностранцев прошение о предоставлении убежища можно подать на пунктах пограничного контроля или в транзитных зонах Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), если прибытие в Литву было законным – Департаменту миграции или в находящихся в зарубежных государствах дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литвы.

В проекте также предусмотрено, что прошение иностранца о предоставлении убежища, поданное без соблюдения указанного порядка, не принимается. Ему должен быть объяснен порядок подачи прошения.

Исключения будут делаться для относящихся к уязвимым группам иностранцам или с учетом других индивидуальных обстоятельств.

Ранее в законе предусматривалось, что прошения об убежище принимаются просто на территории Литвы.

На минувшей неделе заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абромавичюс сообщил, что пока на погранпостах ни разу не были поданы прошения об убежище. Это он связал с действиями белорусских должностных лиц на своей стороне.

"Белорусские власти или погранслужбы просто не пропускают их через пограничные пункты. Во-первых, у них должны быть документы удостоверения личности, второе, режим тогда бы показал, что он является причиной незаконной миграции", – сказал А. Абромавичюс.

В целом Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них из Ирака.

С момента начала применения Литвой политики возврата около 2,2 тыс. незаконных мигрантов были возвращены обратно в Беларусь, около 80 впущено. По данным Департамента миграции, около 100 человек возвращены в страны их происхождения.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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