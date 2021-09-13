Кубилюс: у правительства Шимоните есть все возможности для работы в течение двух сроков

Представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), европарламентарий Андрюс Кубилюс в воскресенье в фейсбуке написал о возможном втором сроке полномочий правых в Литве.

Так политик ответил на требования протестовавших 10 августа и 10 сентября отправить правительство и сейм в отставку.

"Оппозиция старается не отставать от сегодняшних митингующих радикалов и постоянно повторяет свои тезисы – такого слабого правительства у Литвы еще не было. Мнимые эксперты также стараются участвовать в этом хоре и перечислить, кого из министров премьер Ингрида Шимоните должна немедленно заменить. Стоит заметить, что министры из этого списка (Аринас Дулькис и Агне Билотайте), как раз те, кто занят борьбой с кризисами", – оценил ситуацию политик.

Кубилюс считает, что нынешнее правительство совсем неплохо справляется с возникшими кризисами и вызовами.

"(...), поэтому возникает естественный вопрос, почему нынешняя оппозиция столько энергии тратит на бессмысленные заявления о немедленной замене министров и о слабом правительстве", – вопрошает политик.

Он представил две возможных причины этого.

"Я вижу две причины такой риторики: a) оппозиция искренне опасается, что такое правительство правых с такими показателями будет реально претендовать на второй срок полномочий; б) оппозиция настолько ослабела, что естественным способом перебрасывается на радикальную риторику, напрасно думая, что это ей поможет", – писал политик.

Кубилюс напомнил, что с 1990 г. ни одному правительству в Литве еще не удалось работать два срока подряд, а до 2008 г. ни одно правительство не могло продержаться и все 4 года полномочий.

"С 2008 г. политическая традиция изменилась, стало больше стабильности: три правительства проработали, не меняя премьеров, четыре года, но на следующих выборах они не побеждали", – напомнил европарламентарий.

"У хорошо работающего правительства есть все возможности работать два срока подряд, после победы на следующих выборах. И главное, что у правительства Ингриды Шимоните есть такая возможность создать новую традицию", – писал Кубилюс.

"Последние данные опросов показывают, что популярность правительства снизилась; консерваторы в рейтинге занимают только третье место; во время беспорядков и митингов звучат призывы разогнать парламент и провести внеочередные выборы. Кому-то может показаться, что при таких обстоятельствах говорить о "втором сроке" неразумно. Но ведь как раз такие сложные обстоятельства и позволяют проверить все важные качества правительства. И сделать вывод: у этого правительства есть все для того, чтобы заслужить доверие избирателей и добиться второго срока. Два срока подряд (8 лет) иметь умную и эффективную власть было бы большим достоинством для Литвы, это не только позитивно сказалось бы на публичной но и позволило бы внедрить новые долгосрочные проекты: начиная со стратегии в сфере образования и заканчивая инновационными технологиями в городах, разумной политики развития регионов и подходящее лидерство, в деле заботы о расширении демократии рядом с нашими границами", – писал Кубилюс.

Он сказал, что два позитивных момента позволяют говорить о возможности второго срока нынешнего правительства.

"Удалось обуздать волну пандемии; масштабы вакцинации растут достаточно быстро; ситуация с мигрантами стабилизирована и находится под контролем; помогавших Литве афганцев безопасно доставили в Литву; направления зарубежной политики – не уступать даже большим странам, запугивающим Литву, – достойно уважения, Литву поддерживает в этом Запад; экономика растет, несмотря на все тормоза пандемии; за короткое время подготовлена новая и прозрачная программа "Литва нового поколения" для освоения средств фонда на восстановление; планируется значительный рост пенсий и зарплат на госслужбе; со всеми парламентскими партиями согласовано и подписано Национальное соглашение об образовании", – перечислял заслуги правительства Кубилюс.

Он отметил, что за это время, несмотря на сложные обстоятельства, правительство не споткнулось о какие-либо личные или коллективные скандалы.

"Именно при таких обстоятельствах все больше удивляет истерическое повторение оппозиции, что это слабое правительство, что надо менять министров, которые как раз успешно справляются с вызовами", – писал он.

По мнению Кубилюса, все эти достоинства правительства как раз и вызывают страх – "у такого правительства есть возможность заручиться доверием избирателей и мандатом на второй срок".

"Это и естественный страх Кремля. Поэтому и не прекращаются митинги, беспорядки, требования распустить парламент, сменить правительство, или хотя бы министров, которые успешно борются с кризисами и вызовами", – писал консерватор.

Кубилюс отметил, что придется привыкнуть к громким и необоснованных заявлениям, они будут продолжаться до 2024 года.

"Есть и другие причины, почему это важно не только литовской оппозиции (в условиях демократии это нормально), но и становится основной стратегической целью Кремля. Поэтому можно прогнозировать, что что бы это правительство ни делало, его работу до 2024 г. будут сопровождать митинги и протесты. (...) Надо к этому привыкать. И привыкать к постоянным, ничем не обоснованным крикам, что парламент надо немедленно разогнать, а министров уволить. Также надо привыкать к тому, что после митингов те же требования будет озвучивать парламентская оппозиция", – заметил Кубилюс.

Политик считает, что большая проблема литовской оппозиции - не рейтинги, а невозможность предложить убедительную "альтернативу правительству Шимоните".

"Нынешние рейтинги отражают только сегодняшнюю ситуацию, измученность испытаниями пандемии. И желание протестовать против всего. Это происходит во всем мире. Однако в 2024 году будет иначе. И не только с пандемией. Людям придется делать выбор между ответственным правительством и шумной оппозицией, которая своей риторикой немногим отличается от радикальной риторики митингующих", – прогнозировал консерватор.

Он заметил, что тут у правительства "будет немало достоинств".

"Поэтому я и говорю, что Литва должна готовиться ко второму сроку полномочий правых. Это станет большим успехом Литвы. Кое-кому и не только в Литве это принесет большое разочарование, но ничего не поделаешь. Я также призываю оппозицию продолжать отождествлять себя с протестующими и устраивающими беспорядки. Поскольку Саулюс Сквернялис был прав, когда заявил о кризисе в рядах лево-центристов. Последствие этого кризиса – неизбежность второго срока полномочий правых", – писал в фейсбуке Кубилюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!