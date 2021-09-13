Коронавирус в Литве: 489 новых случаев и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Умершие в основном принадлежали к возрастным группам 70–79 и 80–89 лет – по шесть скончавшихся в каждой из групп, также четыре умерших были из возрастной группы 90–99 лет, одному умершему было от 60 до 69 лет, двум – 40–49 лет.

16 были не привитыми, трое – привитыми, но они были в возрасте 70 лет и старше.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 385,6 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней сохранилась на уровне до 6,4%.

За минувшие сутки было сделано 3582 молекулярных теста (ПЦР) и 3796 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 308 тыс. 956 человек, из них всё еще больны 9663.

От коронавируса в Литве скончались 4711 человек, из них 57 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9458 смертей.

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