Служба охраны госграницы: больше всего мигрантов у границы в Лаздийском районе одного мигранта впустили

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в страну около 40 нелегальных мигрантов, сообщает в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ).

Мигранты пытались нелегально пересечь границу в Игналинском, Швенченском, Шальчининкском, Вильнюсском, Варенском и Лаздийском районах.

Как и в другие дни на прошлой неделе, примерно половина нелегалов находилась у границы в Лаздийском районе.

Одного иностранца впустили в страну по гуманитарным причинам.

В субботу в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулирующих с белорусской стороны, возможно, пересек границу, оказался на контрольной полосе с литовской стороны и сразу же вернулся на территорию своей страна. В Варенском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.

В воскресенье глава Варенской заставы СОГГ Виргилиюс Раугале обратился к соответствующему должностному лицу в Беларуси и информировал его о нарушении, передал все необходимые документы и собранную в Литве информацию. Кроме прочих действий, в таких случаях должны провести совместное расследование. Пока официальный ответ из Беларуси не получен.

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