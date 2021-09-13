С понедельника в Литве в силу вступают важные изменения: список ограничений

С понедельника люди, у которых нет "паспорта возможностей" не смогут получить в Литве ряд услуг (это услуги не первой необходимости), они не смогут ходить в торговые центры и рестораны.

Представляем список ограничений с 13 сентября.

Торговля и услуги:

Людей с "паспортом возможностей" никакие ограничения не коснутся, однако их по-прежнему просят соблюдать меры предосторожности, например, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, носить маски.

Люди без этого документа не смогут попасть в магазины с товарами не первой необходимости, в торговые центры, на рынки (если их площадь превышает 1500 кв. м), они не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием больше 500 человек.

Без "паспорта возможностей" можно:

* Ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, в аптеки, салоны оптики, в ортопедические салоны, в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями. Однако только в те из них, которые не находятся в ТЦ или в которые есть отдельный вход, а их площадь не может быть больше 1500 кв. м.

* Заказать еду навынос, получить услуги в барах и кафе на летних террасах. За одним столиком не должно быть больше 5 человек. Между клиентами за разными столиками расстояние должно быть не меньше 2 м.

* Пользоваться услугами АЗС, небольших ремонтных мастерских, если контакт длиться не больше 15 минут.

* Получить услуги бюро ритуальных услуг.

* Посещать библиотеки, музеи, выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в госучреждениях и муниципальных учреждениях.

* Навещать находящихся в тяжелом состоянии пациентов, беременных и несовершеннолетних, получать социальные услуги.

Транспорт:

В транспорте "паспорт возможностей не нужен. Однако все должны быть в масках и соблюдать дистанцию. На междугородных маршрутах и заказных рейсах должны быть заняты только сидячие места.

Образование:

Дошкольники, ученики начальной, средней школ и гимназий, студенты профтехучилищ, все, кто занимается в музыкальных, художественных и др. школах получают услуги без "паспорта возможностей".

Студенты вузов, коллегий, посещающие курсы для взрослых могут ходить на контактные занятия беспрепятственно, если у них есть "паспорт возможностей". Те, у кого его нет должны регулярно тестироваться - эта услуга предоставляется бесплатно. Это исключение действует до 16 октября.

Услуги здравоохранения:

Медицинские услуги предоставляют без паспорта возможностей. Если речь идет о плановых услугах в стационарах, надо сдавать тест на коронавирус. Его оплачивает государство.

Минздрав Литвы оставляет за собой право в будущем ввести обязательное тестирование для предоставления специализированных амбулаторных услуг. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Получение "паспорта возможностей":

Документ могут получить все привитые, переболевшие или сдающие тесты граждане. С 13 сентября снова будут признавать результаты тестов на антигены, но их также на этот документ надо сдавать за свой счет.

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