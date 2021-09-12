Минфин повысил прогноз роста ВВП Литвы в этом году до 4,3%

Экономика Литвы, которая в прошлом году из-за коронакризиса сократилась на 0,8%, в этом году должна восстановиться, а внутренней валовой продукт (ВВП) вырастет до 4,3%.

Ожидается, что в 2022 году рост ВВП составит 4%, а в 2023–2024 годах развитие хозяйства ежегодно должно достигать 3,5%, сообщило Министерство финансов.

В июне Минфин прогнозировал, что ВВП в этом году врастет до 4,1%, в 2022 году – до 4,4 %, а в 2023–2024 годах – в среднем до 3,5% в год.

По данным министерства, экономический рост в среднесрочном периоде будет поощряться растущим внутренним потреблением и инвестициями, а также увеличением объемов экспорта.

"Экономика Литвы как в этом, так и в следующем году будет демонстрировать интенсивный рост. Мы видим, что после стабилизации ситуации с пандемией заработали оба двигателя экономики – внутренний спрос и экспорт. С улучшением ожиданий усиливается потребление домашних хозяйств, значительно растут инвестиции в бизнес, а более благоприятный внешний климат создает предпосылки для активного роста экспорта", – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

Прогнозируется, что потребительские расходы домашних хозяйств в этом году вырастут на 5,4%, а в 2022 году – на 3,8%, потребление сектора власти – соответственно на 0,3% и на 0,1%, а формирование общего основного капитала (инвестиции) – соответственно на 13,4% и на 7,5%. Экспорт товаров и услуг должен вырасти на 11,1%, а в следующем году – на 6,2%, импорт – соответственно на 14,2% и на 7,4%.

Среднегодовая инфляция, которая в прошлом году составила 1,1%, в этом году должна вырасти до 3,4%, а в следующем году сократиться до 2,5%, в период 2023-2024 года она может составлять 2%.

Ожидается, что уровень безработицы, достигший в прошлом году 8,5%, в этом году снизится до 7,4%, а в следующем – до 6,7%, между тем число занятого населения должно увеличиться на 0,4%, а в 2022 году – на 0,9%. В этом году рост средней заработной платы до уплаты налогов должен составить 9%, а 2022 году – 8%, при этом рост общего фонда зарплат – соответственно 9,5% и 9%.

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