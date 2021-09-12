MadeinVilnius.lt представляет список магазинов, в которых с 13 сентября ограничения вступят в силу:
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Ограничения, которые вступят в силу в понедельник, 13 сентября, повлияют на работу некоторых магазинов. Если их площадь превышает 1500 кв. м., покупатели должны будут предъявить "паспорт возможностей" или другие аналогичные документы в этих магазинах.
MadeinVilnius.lt представляет список магазинов, в которых с 13 сентября ограничения вступят в силу:
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