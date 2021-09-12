MadeinVilnius.lt представляет список магазинов, в которых с 13 сентября ограничения вступят в силу:

Pristatomos visos Vilniaus parduotuvės, kuriose reikės rodyti Galimybių pasą
Pristatomos visos Vilniaus parduotuvės, kuriose reikės rodyti Galimybių pasą

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