Савицкас: по вопросу партнерства договорились искать третий путь

Лукас Савицкас, член новообразованной фракции Сейма "Во имя Литвы", говорит, что позиция фракции по Закону о партнерстве - искать третий путь.

"Как фракция, мы договорились принципиально дискутировать и найти третий путь. Да, некоторые члены нашей фракции поддерживают это предложение, чтобы обсуждать вопрос не за пределами Сейма, а в коридорах и комитетах Сейма", - сказал Л. Савицкас в эфире Delfi TV.

Он также сообщил, что в законопроекте, по мнению фракции, есть много моментов, которые нужно исправить.

"Мы подали авторам много предложений. Пока не видим проекта и не можем высказать окончательную позицию, но наша цель - искать третий путь", - сказал он. Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен надеется, что новый закон после повторной подачи поддержит новая фракция Сейма.

"Что касается партнерства, я думаю, что мы действительно сможем найти поддержку у этой фракции. Я знаю настроения некоторых людей в этой фракции, и они действительно либеральны в вопросах прав человека", - сказала политик.

Однако, по ее мнению, проект Закона о партнерстве следует рассматривать только тогда, когда за него будет набрано достаточное количество голосов.

"Я убеждена, что нам нужно повторить этап подачи, когда мы обеспечим сильную поддержку и действительно увидим, что количество сомневающихся членов Сейма уменьшилось, и нам наконец удалось их убедить. Надеюсь, что все получится", - сказал глава парламента.

Андрюс Вишняускас, член фракции СО-ЛХД, считает такое предложение спикера Сейма логичным.

"В Сейме все зависит от того, есть у тебя голоса или нет", - сказал он.

По словам А. Вишняускаса, только при наличии достаточного количества голосов закон может быть рассмотрен во время этой сессии Сейма.

"Если будут голоса, я думаю, мы рассмотрим, если голосов не будет, а до принятия этого закона не хватает восьми голосов, мне трудно представить, что законопроект продвинется вперед", - сказал он.

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