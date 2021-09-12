Важная информация: как с понедельника будут работать магазины, банки и почта

С 13 сентября учреждения будут обязаны проверять паспорт возможностей: многие виды деятельности и услуги будут недоступны для людей, у которых нет этого паспорта или аналогичного документа. Торговцы, учреждения, представители банков поделились информацией о будущих проверках и требованиях - покупателям, возможно, придется скорректировать свои привычки.

Во всех случаях, когда деятельность или услуги предоставляются только лицам с паспортом, сохраняется рекомендация носить маски и соблюдать дистанцию. Когда деятельность или услуги предоставляются людям без паспорта возможностей, ношение масок, расстояние, управление потоком и т.д. являются обязательными.

Банки предлагают пользоваться услугами удаленно

Клиентов банков по-прежнему перед визитом просят сначала проверить всю актуальную информацию на сайте банка, а потом зарегистрироваться на визит.

Финансовые и кредитные ведомства в своей деятельности руководствуются законами ЛР и делают все возможное, чтобы изменение порядка обслуживания не доставило неудобств клиентам. В соответствии с постановлением правительства, введенные с 13 сентября правительством ограничения клиентов не коснутся.

Согласно правилам, клиенты без "паспорта возможностей" смогут получить только такие услуги, на которые требуется не больше 15 минут. Обычно этого времени достаточно для получения необходимой контактной услуги, например, для выдачи генератора пин-кодов.

Людям, у которых нет "паспорта возможностей", напоминают, что они смогут попасть только в банковские отделения со входом с улицы.

Клиентам советуют решать вопросы удаленно, если это возможно.

"Литовская почта" может проверять "паспорт возможностей"

Тот факт, что без "паспорта возможностей" нельзя будет попасть в ТЦ, существенно повлияет на возможности пользоваться почтовыми услугами - более 40 из 250 отделений "Литовской почты" расположены в ТЦ.

В связи с этим клиентам "Литовской почты", не имеющим "паспорта возможностей", следует выбрать ближайшее отделение вне ТЦ или обратиться за помощью к лицу с "паспортом возможностей", так как Минздрав не предусмотрел исключений, которые позволяли бы попасть в почтовые отделения в более крупных ТЦ.

Lietuvos pašto skyrius Foto: Bendrovės nuotr.

"Литовская почта" должна обеспечить бесперебойное оказание основных услуг населению - отправку и получение посылок, выплату пенсий и пособий. Более 200 почтовых отделений будут доступны без "паспорта возможностей".

Клиенты, которые хотят приобрести в отделении почты товары, не связанные с почтовыми пересылками, с 13 сентября должны будут предъявлять "паспорт возможностей" у кассы. Эти требования могут быть изменены, если свое постановление изменит правительство Литвы.

Что касается возможности попасть в помещение почты в торговом центре, тут все будет зависеть от правил, установленных ТЦ.

Список отделений "Литовской почты" в ТЦ, попасть в которые можно будет только с "паспортом возможностей".

Maxima: "паспорт возможностей" потребуется в 75 магазинах

С понедельника "паспорт возможностей" потребуется в 75 магазинах Maxima поскольку, их площадь превышает 1500 кв. м.

Maxima darbuotoja Foto: Organizatorių nuotr.

"Около входа в магазин Maxima будут стоять работники в специальных жилетах, они будут сканировать QR-коды и проверять другие документы. Постараемся сделать все, чтобы проверка проходила как можно скорее, очень надеемся на понимание клиентов, если вдруг придется постоять в очереди", – сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

По ее словам, проверяющий имеет право попросить у клиента документ - идентификационную карту или паспорт. В 58 магазинах Maximа документы будут проверять охранники, а в 17-ти эту функцию обеспечат владельцы зданий. "Паспорт возможностей" будут проверять в любое время работы магазина. В часы пик у входа будут дежурить два работника.

Список магазинов:

„Maxima“ skelbia parduotuvių sąrašą

Lidl: "паспорт возможностей" понадобится в 4 магазинах

С 13 сентября в четыре магазина Lidl можно будет попасть только с "паспортом возможностей". Всего в Литве действует 57 магазинов этой сети, однако только один из них площадью больше 1500 кв. м, а три находятся в торговых центрах.

Lidl parduotuvė Foto: Organizacijos nuotr.

"Паспорт возможностей" потребуется клиентам магазинов Lidl в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса, 9, на ул. Укмергес, 256, на ул. Нидос и в одном магазине в Каунасе (проспект Прамонес, 6Б).

В этих магазинах документы будет проверять охрана.

Rimi: "паспорт возможностей" будут проверять 43 магазина

Со вступлением в силу новых требований 27 магазинов Rimi по всей Литве смогут работать без изменений. Между тем, "паспорта возможностей" и приравненные к ним документы будут проверяться в 43 торговых точках.

Foto: Bendrovės nuotr.

Документы будут проверить работники магазина.

Iki: "паспорт возможностей" потребуется в 26 магазинах

Сеть магазинов Iki сообщает, что с 13 сентября "паспорт возможностей" будет нужен в 7 отдельных магазинах. Кроме того, без этого документа не удастся попасть в 19 магазинов, которые находятся в торговых центрах (там проверку документов организуют владельцы ТЦ).

Foto: Bendrovės nuotr.

ЗАО Palink, управляющее сетью магазинов Iki, информировало, что проверять документы будут в 7 объектах:

IKI Jonava 2, ул. Й. Басанавичаус, 6, Йонава

IKI Vyturys, ул. Лаукининку, 19-1, Клайпеда

IKI Rožynas, переулок Пинявос, 10-1, Паневежис

IKI Mindaugas, ул. Миндауго, 25, Вильнюс

IKI Žalieji ežerai, ул. Висалаукё, 1, Вильнюс

IKI Visoriai, ул. Байору кяляс, 4, Вильнюс

IKI Lyra Turgus, ул. Лирос, 5a, Шяуляй

Еще в 19 объектах документы будут проверять владельцы ТЦ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!