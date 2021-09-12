Белорусский пограничник предположительно незаконно пересек границу Литвы за сутки развернули около 10 мигрантов

Число мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Литву в субботу, было самым низким на этой неделе. Зарегистрирован случай, когда белорусский пограничник предположительно незаконно попал на литовскую сторону.

За минувшие сутки пограничники не пустили в Литву около десяти мигрантов из Беларуси. Это самое низкое число таких людей на этой неделе. В пятницу и среду их было около 40, около 50 - в четверг, около 20 во вторник и около 30 - в понедельник.

В субботу ни один мигрант на территорию Литвы не попал. Последний раз мигранта в страну пустили две недели назад - по гуманитарным причинам. В минувшие сутки около 10 мигрантов из Беларуси подошли к литовской границе в двух районах Литвы - Игналинском и Швенчёнском. Впервые на этой неделе мигрантов не было в Лаздияйском районе, через который около половины иностранцев, следующих из Беларуси в Западную Европу, пытались пересечь границу ЕС.

В субботу в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулирующих с белорусской стороны, возможно, пересек границу, оказался на контрольной полосе с литовской стороны и сразу же вернулся на территорию своей страна. В Варенском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!