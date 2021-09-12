Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса

Третьей дозой вакцины от коронавируса уже прививают людей, работающих в системе здравоохранения, медицинских и лечебных учреждениях, а также людей старше 65 лет. Профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что может потребоваться и четвертая доза.

"Давно ясно, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается как после вакцинации, так и после болезни. Однако он не у всех формируется одинаково. А с другой стороны, со временем он у всех угасает. С самого начала было ясно, что потребуется дополнительная доза. Только обсуждалось, когда она понадобится", - сказал профессор.

Он объяснил, что рекомендация теперь ясна: через 6 месяцев после полной вакцинации необходима третья вакцина, называемая бустерной.

"Ждать дольше - неправильно. Потому что даже после вакцинации человек может заболеть", - пояснил С. Чаплинскас.

Тестирование на антитела среди врачей показало, что иммунитет к коронавирусу со временем снизился.

"А у тех, у кого иммунитет сформировался после болезни, он сильнее, чем после вакцинации. Ничего удивительного. (…) Стоимость приобретения иммунитета после болезни очень высока, что чревато долгосрочными последствиями для здоровья. Это было еще одним доказательством необходимости вакцинации. Нужно следить, когда иммунитет уже ослабевает", - сказал профессор.

Собеседник сказал, что ждать нечего, и любой, кто прошел через 6 месяцев после полной вакцинации, должен получить третью дозу вакцины.

"Или если есть подозрение, что в прошлом иммунитет мог не сформироваться", - пояснил он.

В Израиле вакцинация третьей дозой набирает обороты. Профессор С. Чаплинскас призвал не бояться побочных эффектов.

"К этому нужно быть готовыми. Но не у всех возникают более сильные побочные эффекты, не всем нужны лекарства или необходимо лежать дома. Просто нужно быть настроенным и готовым к этому, может быть, пару дней вы не сможете работать", - сказал С. Чаплинскас.

Профессор сказал, что потребуется и четвертая доза вакцины, но неясно, когда.

"Скорее всего, понадобится четвертая доза. Только непонятно, когда. И на сегодняшний день прогнозы таковы, что четвертая (бустерная) доза вряд ли понадобится через год. Она может понадобиться позже. Но пока это всего лишь предположения относительно того, как развивается иммунитет, как накапливаются эти клетки иммунной памяти. Каждый из нас должен понимать тот факт, что, когда мы заболеем или сделаем прививку, если у нас будет высокий титр антител, их будет достаточно, чтобы иметь возможность бороться с вновь появляющимися вирусами в случае заражения.

Мы просто не заболеем. Но если этих антител недостаточно, а клеток иммунной памяти достаточно, то через 3-5 дней они произведут большую армию нейтрализующих антител. И в этом случае болезнь пройдет быстрее, и гораздо более короткое время мы будет передавать вирус другим", - пояснил профессор С. Чаплинскас.

Он отметил, что нет никаких сомнений в том, что вирус не исчезнет.

"Давайте сами подумаем, почему он должен исчезнуть? Если ему хорошо среди людей. Вирус пришел навсегда, следующий вопрос - когда будет установлен этот баланс, когда будет много людей с иммунитетом. Тогда вирус больше не будет вызывать такие тяжелые вспышки болезни и такое тяжелое ее клиническое течение. А может, это станет больше похоже на сезонную простуду. Но эксперты не думают, что это может произойти раньше, чем через 2-3 года", - сказал профессор С. Чаплинскас.

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