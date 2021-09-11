В Вильнюсе в ДТП серьезно пострадал ехавший на электросамокате мужчина

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В субботу после обеда в Вильнюсе, на перекрестке улиц Апкасу и Минтес, столкнулись внедорожник Mercedes и электросамокат. Ехавший на электросамокате мужчина получил серьезную травму.

По данным полиции, ДТП произошло, когда водитель Mercedes на перекрестке поворачивал налево. Мужчина на самокате ехал по велодорожке. По словам полицейских, мужчина ехал на мощном самокате. Мужчина (1966 г.р.), который ехал на самокате, получил серьезные травмы: у него установили многочисленные переломы ребер, перелом позвоночника и др. травмы. Мужчина находится в реанимации. Водитель (1977 г.р.) был трезвым. Начато расследование. Delfi благодарит читателя Гедрюса за видеоматериал. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!