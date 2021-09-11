В выходные синоптики обещают настоящее лето: воздух прогреется до 27 градусов

В субботу днем прогнозируют небольшие дожди, но будет по-летнему тепло.

В субботу с запада придет зона низкого давления, которая сначала достигнет северо-западной части страны. Там местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. На юге и на востоке страны будет малооблачно и солнечно. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. Теплее всего будет на юге страны - до 25–27 градусов.

В ночь на воскресенье погода ухудшится. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В воскресенье днем Литва останется в зоне низкого давления, поэтому во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 18–23, местами на юге до 25 градусов тепла.

В понедельник во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 12–17, а днем – 17–22 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!