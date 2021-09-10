ЗАО Palink, управляющая сетью магазинов Iki, информировало, что будет проверять документы в 7 объектах:
IKI Jonava 2, ул. Й. Басанавичаус, 6, Йонава
IKI Vyturys, ул. Лаукининку, 19-1, Клайпеда
IKI Rožynas, переулок Пинявос, 10-1, Паневежис
IKI Mindaugas, ул. Миндауго, 25, Вильнюс
IKI Žalieji ežerai, ул. Висалаукё, 1, Вильнюс
IKI Visoriai, ул. Байору кяляс, 4, Вильнюс
IKI Lyra Turgus, ул. Лирос, 5a, Шяуляй
Еще в 19 объектах документы будут проверять владельцы ТЦ.
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