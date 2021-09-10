С понедельника "паспорт возможностей" потребуется в 75 магазинах Maxima

С понедельника "паспорт возможностей" потребуется в 75 магазинах Maxima поскольку их площадь превышает 1500 кв. м.

"Около входа в магазин Maxima будут стоять работники в специальных жилетах, они будут сканировать QR-коды и проверять другие документы. Постараемся сделать все, чтобы проверка проходила как можно скорее, очень надеемся на понимание клиентов, если вдруг придется постоять в очереди", – сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

По ее словам, проверяющий имеет право попросить у клиента документ - идентификационную карту или паспорт. В 58 магазинах Maximа документы будут проверять охранники, а в 17-ти эту функцию обеспечат владельцы зданий. "паспорт возможностей" будут проверять в любое время работы магазина. В часы пик у входа будут дежурить два работника.

Список магазинов:

„Maxima“ skelbia parduotuvių sąrašą

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