На учения "Запад" в Беларусь оправляются несколько наблюдателей из Литвы

За ходом организуемых Москвой и Минском военных учений "Запад 2021" в Беларуси будут наблюдать и несколько представителей Литвы, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"На следующей неделе, по сути, в самые последние дни активной фазы учений, с нашей стороны должны быть два или три человека, которые будут представлять Литву и наблюдать за учениями со стороны", – сообщил министр BNS в пятницу в Cейме.

При этом, он обратил внимание на то, что "наблюдатели, как и политике этих стран, которые напрямую не связаны с управлением вооруженными силами, участвуют в тех показательных стадиях учениях, им представляются официальные сценарии".

"А мы должны будем собрать всю информацию, пользуясь иными источниками, разведкой, чтобы видеть реальную картину", – пояснил А. Анушаускас.

В пятницу российские и белорусские военные приступили к практическим действиям совместных военных учений "Запад 2021".

По данным Минобороны РФ, активная фаза длящихся неделю учений состоится на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

Литовский министр обороны отметил, что учения являются крупномасштабными и сохраняют "определенную агрессивность". Он акцентировал, что Литва готова к различным сценариям, однако оснований для обсуждения возможного нападения нет.

"Невзирая на крупный масштаб, напряжение в регионе, которое всегда создают учения подобного рода, мы, со своей стороны, подготовили планы, сценарии, реакции на любой повод событий, однако в данный момент нет оснований говорить о том, что под прикрытием учений было какое-то конвенционное нападение против государств НАТО", – заверил А. Анушаускас.

Западный Российский Военный округ отмечает, что в целом в учениях примут участие около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники.

На учения также прибыли иностранные контингенты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

На белорусской территории, по сообщению минских ведомств, в учениях участвуют около 13 тыс. военных, около 2,5 тыс. из них из России.

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