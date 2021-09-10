Клиенты без "паспорта возможностей" получат в банковских отделениях только часть услуг

По данной Литовской ассоциации банков, в этом году банковские отделения посетили 14% клиентов, а количество пользователей приложений выросло на 1/5 часть. Клиентов банков по-прежнему перед визитом просят сначала исследовать всю актуальную информацию на сайте банка, а потом зарегистрироваться на визит.

Финансовые и кредитные ведомства в своей деятельности руководствуются законами ЛР и делают все возможное, чтобы изменение порядка обслуживания не доставило неудобств клиентам. В соответствии с постановлением правительства, введенные с 13 сентября правительством ограничения клиентов не коснутся.

Согласно правилам, клиенты без "паспорта возможностей" смогут получить только такие услуги, на которые требуется не больше 15 минут. Обычно этого времени достаточно для получения необходимой контактной услуги, например, для выдачи генератора пин-кодов.

Людям, у которых нет "паспорта возможностей", напоминают, что они смогут попасть только в банковские отделения со входом с улицы.

КАБ рекомендует жителям и в будущем решать все проблемы удаленно.

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