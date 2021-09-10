С 13 сентября в четыре магазина Lidl можно будет попасть только с "паспортом возможностей"

ru.DELFI.lt

Lidl parduotuvė Foto: Organizacijos nuotr.

С 13 сентября в четыре магазина Lidl можно будет попасть только с "паспортом возможностей". Всего в Литве действует 57 магазинов этой сети, однако только один из них площадью больше 1500 кв. м, а три находятся в торговых центрах. "Паспорт возможностей" потребуется клиентам магазинов Lidl в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса, 9, на ул. Укмергес, 256 и на ул. Нидос и в одном магазине в Каунасе (проспект Прамонес, 6Б).

В этих магазинах документы будет проверять охрана. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!