Премьер Литвы: кто должен ответить за смерть 10 непривитых, которые умерли вчера?

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис напоминает, что в прошлом году из-за пандемии система здравоохранения практически не предоставляла никаких услуг - только лечили больных коронавирусом, и сейчас в стране ощущаются последствия этого. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подняла вопрос - кто в ответе за смерти непривитых жителей.

"Мне кажется, сейчас ситуация лучше, у нас есть разные инструменты, в Литве есть разные тесты, алгоритмы тестирования, есть вакцина, а это есть не во всех странах. Мы можем пользоваться этими инструментами. "Паспорт возможностей" тоже один из инструментов создания безопасного окружения, ведь какая есть альтернатива – все закрыть? Видимо нет", – сказал министр. Он заверил, что со всеми представителями общества говорят, но не все дают что-то сказать.

Он подчеркнул, что понимают риск контактного образования, поскольку пока еще много людей не привиты.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подняла вопрос ответственности за смерти непривитых.

"Хочу спросить, кто должен нести ответственность за смерть 10 непривитых, которые умерли вчера? Это десять человек, одному не было и 30 лет, другому меньше 50. Все ли мы сделали все, чтобы этого не было? Когда мне говорят, что я должна брать пример с Дании и Швеции, я говорю, что буду это делать, когда показатели вакцинации в Литве будут такими как в Дании и Швеции.

Естественно, что кому-то действия правительства кажутся необоснованными, кто-то заявляет о нарушении права не прививаться. Но не надо забывать, что не только у человека есть право не прививаться, но и у других есть право не болеть, получать медуслуги, а их скоро придется ограничить, поскольку в реанимациях уже занято 100 коек. Спросите себя, неужели права есть только у части общества, или они все же есть у всех и их как-то надо скоординировать. Правительство и пытается это сделать наилучшим по его мнению способом", – сказала Шимоните.

Она заявила, что не видит повода для увольнения министров, как того требуют участники митинга. Протестующие требуют распустить парламент, если не будут уволены министры.

"Если парламент распустить, министры уйдут в отставку. Но парламент можно распустить, только руководствуясь Конституцией, за это должно проголосовать определенное количество депутатов, отставку министров тоже регламентирует Конституция. Или за плохую работу их увольняет премьер, или они уходят сами или их увольняет парламент путем интерпелляции", – сказала премьер.

Она отклонила обвинения в отсутствии диалога с обществом и заверила, что правительство Литвы предоставляет столько информации, сколько возможно.

"И чем больше предоставляет, тем более странные дискуссии начинаются. О той же пользе вакцины, когда люди начинают опровергать аргументы правительства, говоря, что все эти данные говорят об ином. Мне кажется дискуссия имеет ценность, пока есть объект. Когда объектом становится "вы нам не нравитесь, вон", думаю, тут сложно поддерживать деловую дискуссию", – подчеркнула Шимоните.

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