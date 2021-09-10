Участники митинга заполонили Вильнюс, на парковках нет свободных мест

В пятницу многие вильнюсцы наверняка стояли в заторах, причиной которых стали съехавшиеся в столицу участники митинга. Заторы образовались не только на главных улицах города, но и на въездах в город.

В группе Reidas Vilniuje на фейсбуке с самого утра пользователи делились сообщениями о полиции, которая дежурит на въездах в столицу.

Водители сообщили о нескольких экипажах со стороны Неменчине. Блокпост был и на въезде в город со стороны Григишкес. Три экипажа полиции стояли на въезде со стороны Тракай и останавливали все автомобили, в которых было много людей. У них спрашивали, куда они едут.

Полиция стоит и на въезде в город на Укмергском шоссе.

В центре города заняты все паркинги, машин полно даже в самой дорогой синей зоне. Желающим попасть в центр будет сложно найти место для парковки.

О заполненности стоянок информировала и представитель компании "Услуги сообщения" Довиле Марчинскайте.

"Стоянки для машин на проспекте Гедиминаса и на ул. Т.Косцюшкос почти заполнены. На ул. Тилто места еще есть, поскольку блокирован въезд на эту улицу", – заметила Марчинскайте.

Заторы формируются и потому, что было решено закрыть несколько улиц: А.Тумено, Гинею и на проспекте Гедиминаса от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, включая отрезок на ул. А.Гоштауто до заправки Circle K и ул. Тилто.

"Пассажирам напоминают, что маршруты 56 и 89 автобусов сегодня изменены, поездку надо планировать с запасом времени – возможны сбои в расписании транспорта, который курсирует в центре", – сказала Марчинскайте.

К моменту начала акции движение в городе нормализовалось. Однако надо помнить, что после окончания акции в городе снова начнутся заторы.

Прогнозируют проблемную ситуацию на ул. А.Гоштауто, Гележинё Вилко, Калварию, Укмергес, проспекте Саванорю, поэтому, если кто-то хочет сегодня покинуть город, не стоит задерживаться, чтобы не стоять в заторах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!