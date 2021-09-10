Количество мигрантов на границе с Литвой увеличивается: больше всего собралось в одном районе

В Лаздийском районе на этой неделе границу Литвы нелегально пыталось перейти намного больше нелегалов, чем в других районах.

СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки пограничники не впустили в страну около 50 мигрантов.

В среду не впустили около 40, во вторник - около 20, в понедельник - около 30 человек. В четверг никто нелегально через границу с Литвой не перешел.

За минувшие сутки 50 мигрантов были остановлены на границе с Беларусью в Игналинском, Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах. В последнем зафиксировали больше половины всех нелегалов.

На протяжении всех дней на этой неделе большая часть остановленных мигрантов была остановлена именно в Лаздийском районе. Патрулирование на границе по-прежнему проходит в усиленном режиме.

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