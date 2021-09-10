Глава Минюста: Литва попросит Страсбургский суд отменить решение по афганцам

Литва обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой аннулировать решение, которым стране не разрешается возвращать в Беларусь пять афганцев, заявила министр юстиции Эвелина Добровольская.

"Я думаю, что Литва действительно должна обратиться по вопросу отмены временных мер защиты", – заявила Добровольская в четверг в интервью передаче "Тема дня" телеканала LRT.

В среду ЕСПЧ применил временные меры защиты по делу пяти граждан Афганистана против Литвы, запретив временно высылать их из страны.

Временные меры защиты действуют до 29 сентября.

В сообщении указано, что заявителями являются граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе этого года. С того времени они пытались попасть в Литву, стремясь получить политическое убежище. Мигранты утверждают, что сбежали от преследований перенявшего контроль в Афганистане талибского режима.

ЕСПЧ также отмечает, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, были возвращены в Беларусь, застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории Литвы.

Министр обратила внимание на то, что временные меры защиты применяются "делая предположение о том, что они находятся в Литве", однако это предположение не оправдалось.

"Это предположение очевидно не оправдалось. Сейчас у нас ситуация, когда по сути этих граждан нет на нашей территории, а временные меры защиты должны применяться, когда они находятся тут",– пояснила она.

По словам адвоката афганцев Асты Астраускене, мигранты были на территории Литвы.

"Я с ними уже встречалась, мы общались. У меня есть и видео, и фотоматериалы о том, что мы в Литве. Также видна локализация телефона, в каком месте мы были. В том месте, где была я, визуально даже не видно границы", – рассказала адвокат.

Ранее она показала BNS фотографии, на которых зафиксирована группа мужчин, стоящая за литовскими пограничниками. Также прикладывается зафиксированное на телефоне место, где были сделаны фотографии, где видно, что фотографии сделаны на территории Литвы, недалеко от границы.

По словам адвоката, пограничники перевели афганцев пешком обратно в Беларусь.

Представители Службы охраны границы, в свою очередь, утверждают, что афганские граждане прибыли на границу с белорусской стороны и приблизились к границе, желая незаконно ее пересечь, что им не позволили сделать литовские должностные лица.

Пограничники отмечают, что Литва не обязана их впускать – только не высылать, если они уже на территории страны.

В этом году в Литву через границу с Беларусью попали более 4,1 тыс. незаконных мигрантов.

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