Осенняя сессия сейма Литвы: без митинга под окнами, но в условиях неизвестности

В пятницу литовский парламент собирается на очередную осеннюю сессию: новый политический сезон начнется без планировавшегося митинга под окнами парламента, но при наличии заграждений на случай беспорядков, а также с множеством неясностей в повестке дня.

Литовский союз семей, выступающий против принятия закона о партнерских отношениях, Стамбульской конвенции, не получил разрешения на проведение митинга у сейма и перенес его на Кафедральную площадь, однако пока неясно, будут ли вызывающие протесты проекты вообще внесены в программу работы сейма.

Спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен называет три приоритета сессии: решения, которые необходимо принять в качестве реакции на пандемию коронавируса и миграционный кризис, пакет в сфере социального обеспечения, бюджет 2022 года и связанные с ним налоговый изменения.

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"Есть три основных блока: актуальные вопросы, которые можно назвать угрозами, пандемия и миграция, здесь следует быть готовыми постоянно гибко и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию, второй блока это законы, связанные с социальной защитой – улучшение защиты наиболее уязвимых групп, а также бюджет, налоговые инициативы, скорейшая индексация пенсий", – сказала журналистам Чмилите-Нильсен.

Правительство обещает рассмотреть вопрос повышения оплаты труда работников, получающих самые низкие зарплаты, повышения базового размера должностной зарплаты, пересмотреть льготы, укрепления защиты от насилия в ближайшем окружении, поддержки молодых семей, компенсации при приобретении жилья для последних, однако основная часть указанных проектов еще не зарегистрирована.

Бюджеты и пересмотр налогов. Основной задачей осенней сессии сейма традиционно будет принятие проектов бюджетов государства, Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья на следующий год. Одновременно планируется пересмотр бессрочных льгот и специальных условий налогообложения, но рабочие группы пока еще не представили окончательные проекты законов.

"Окно налоговой реформы постепенно закрывается, ведь политический срок полномочий идет к концу, и, если мы хотим существенных коррекций налоговой системы, мы должны это сделать сейчас", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся накануне сессии с правлением сейма, которое он призвал не медлить с пересмотром налоговой системы.

Выборы мэров. На осенней сессии сейм продолжит рассмотрение конституционных поправок по введению прямых выборов мэров. Конституцию меняют после постановления Конституционного суда (КС) о том, что нынешнее регулирование выборов противоречит основному закону страны. Только после изменений в Конституции мэров можно будет выбирать напрямую на муниципальных выборах 2023 года.

Закон о референдуме. После того, как КС признал, что закон о референдуме противоречит Конституции, поскольку должен был быть принят как конституционный, в данный момент закон, регламентирующий референдум, не действителен, и образовался правовой пробел. Летом сейм в первом чтении одобрил проект закона о референдуме, его планируется принять во время осенней сессии.

Закон о партнерстве. Правящие либеральные партии стремятся к тому, чтобы в повестку вернулся закон о партнерских отношениях, однако спикер признает, что оно вновь может выноситься на рассмотрение только, если будет обеспечено должное количество голосов в поддержку. Весной сейм отклонил проект с нейтральным по отношению к полу партнерством, тогда Партия свободы обещала вернуться осенью с компромиссным вариантом.

Соцзащита. Министерство социальной защиты и труда обещает реорганизацию системы защиты от насилия в ближнем окружении, изменения по индексации пенсий, поощрения для молодых семей, помощь в приобретении жилья, однако эти проекты пока не зарегистрированы. Спикер планирует выдвинуть проект поправок связанный с согласованием карьеры и воспитания детей, узаконения домашних детских садов, детских комнат в крупных учреждениях.

Вопросы нацменьшинств. В программу сессии включен закон о нацменьшинствах, а также проект о написании имен и фамилий в документах, однако они еще не опубликованы.

В программе – более 400 проектов. В программе работ осенней сессии внесено 430 правовых актов и сопровождающих их документов. Часть проектов перенесено из прошлых сессий парламента. Правительство предложило внести в программу 127 проектов, президент Науседа – восемь, парламентские фракции – 270.

В год сейм собирается на две очередные сессии: весенняя длится с 10 марта по 30 июня, а осенняя – с 10 сентября по 23 декабря.

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