Организаторы приглашают на митинг представителей оппозиции, правящие приходит не планируют

В пятницу в столице Литвы пройдет митинг, организованный Литовским союзом семей. Разрешение на проведение мероприятия было согласовано с муниципалитетом после того, как изменили место проведения митинга и снизили число его участников. Митинг пройдет на Кафедральной площади, а не у здания парламента, как планировали прежде. Изменили также время проведения митинга, его продолжительность.

Представители Союза семей сообщили, что на мероприятии представят список требований к властям. Они заявляют, что будут бороться за право жителей самостоятельно решать свою судьбу и намерены вернуть в страну демократию, защитить страну.

"Невозможно добиться свободной жизни и будущего, если не вернуть право самостоятельно вершить свою судьбу. Литовский союз семей сплотит общество, люди поднимутся, мобилизуются, вернут демократию и защитят свои семьи, ценности своего народа и государство", – сказано на странице организаторов в социальной сети.

На митинг приглашают представителей оппозиционных партий.

"ЛСС приглашает все оппозиционные партии, общественные движения, группы и отдельных людей со всей Литвы и все общественные движения Европы. Город разбудят звуки барабанов – это напомнит правящим о том, что Литва еще жива и просто так сдаваться не намерена", – сказано в социальной сети.

Напомним, что муниципалитет выдал разрешение на проведение митинга с участием 5000-10 000 человек на Кафедральной площади. Митинг будет проходить до 16 часов.

В четверг советник президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис общался с участниками акции протеста, организованной у президентского дворца либеральной молодежью, и сказал, что глава страны в пятницу не планирует посетить митинг Союза семей.

Депутат парламентской фракции СО-ХДЛ Матас Малдейкис, который выходил общаться с участниками митинга весной, на этот раз также не намерен посетить: "У меня есть работа. Мне их позиция известна. Честно говоря, местами даже непонятно, за что они выступают. Они даже не знают, к чему они в конечном счете стремятся, что их волнует - вакцинация или Стамбульская конвенция. Но я представляю о чем они говорят. Я представляю иные ценности, их мнение я выслушал".

На встречу с участниками митинга не намерен идти и депутат от Союза свободы Тома-Витаутас Раскявичюс.

"Высказываемые участниками требования зачастую - опровержение прав и возможности достойно жить в Литве представителей некоторых групп общества. Такие требования противоречат моим политическим взглядам, убеждениям моих избирателей, поэтому я не вижу смысла участвовать в этом мероприятии", – сказал он.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен 10 сентября не планирует встречаться с участниками митинга против ограничений, связанных с COVID-19, для непривитых жителей. Глава парламента сказала, что в это время она будет участвовать в заседании парламента.

"Что касается 10 сентября, то в это время будет проходить заседание парламента, я буду на нем председателем, на заседании будут решаться важные вопросы. В это время дня я буду в парламенте", – сказала в интервью Žinių radijаs спикер парламента.

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