С подозреваемым в провокациях против Литвы адвокатом Департамент миграции едва не заключил миллионный договор

Интересы пятерых молодых людей, которые представляются гражданами Афганистана и пытаются попасть на территорию Литвы, представляет адвокат профессионального сообщества Spectrum legis зарегистрированного в деревне Ажубаляй (Вильнюсский район), Аста Астраускене. Она заявила, что действия пограничников могут дорого стоить литовским налогоплательщикам.

"Мы немедленно вышлем всю информацию Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), сообщим о событиях на границе Литвы и Беларуси, попросим оценить действия Литвы и принять новое решение в деле людей, которые хотят попасть в страну, но их права нарушают", – сказала Delfi адвокат.

Глава СОГГ Литвы генерал Рустам Любаев сказал, что ЕСПЧ, вероятно, ввели в заблуждение, а адвокат, возможно, манипулирует законами и фактическими обстоятельствами. С такой позицией согласна и глава МВД Агне Билотайте.

"Литва готова помогать гражданам Афганистана, если они приедут в страну законным путем. Но мы не дадим злоупотреблять нашей системой предоставления убежища и превращать Литву в проходной двор для нелегалов", – передала позицию министра ее пресс-секретарь Дайва Ульбинайте.

Отвечая на вопрос по позиции Литвы в отношении постановления ЕСПЧ, она сказала, что, по данным МВД, правительство получило это постановление и передало его на рассмотрение в Минюст.

Delfi выяснил, что в конце 2019 года Астраускене как представитель Spectrum legis подписала договор о предоставлении юридических услуг с Департаментом миграции Литвы, стоимость услуг - 1 млн. евро.

Согласно договору, контора, которую представляет Астраускене, должна предоставлять услуги попавшим или пытающимся попасть в Литву гражданам третьих стран которых задерживает СОГГ.

В договоре указано, что адвокаты конторы участвуют в опросах мигрантов, представляют их интересы в суде, готовят процессуальные документы по подаче заявки на убежище. Такие услуги нелегальным мигрантам Литва обязана предоставлять по действующим законам ЕС.

За эти услуги платит государство. Этот договор действует до конца 2023 года.

Сама Астраускене сказала, что договор существует, но ее контора денег по этому договору из ДМ не получала.

"Были заключены три предварительных договора, каждый на сумму миллион евро. Один договор - с нашей конторой, два других - с конторой и физическим лицом", - сказала адвокат.

Поздно вечером находящаяся в отпуске глава ДМ Эвелина Гудзинскайте прислала Delfi такое сообщение: "У ДМ нет реальных договоров с профессиональным сообществом Spectrum legis и адвокатом Астой Астраускене.

Департамент заключил предварительные договоры с несколькими поставщиками услуг, но в итоге договор был подписан с адвокатом Паулюсом Винклерюсом и его компанией. Именно эта контора оказывает услуги ДМ".

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