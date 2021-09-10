Глава Gustuko picerijos рассказал о планах после 13 сентября: мы на линии фронта

Глава шяуляйского ресторана Gustuko picerija Мантас Земяцкас сказал, что с 13 сентября, скорее всего, будет продавать еду только навынос. Предприниматель предположил, что этот период может быть нелегким, поскольку конкуренты смогут принимать клиентов с "паспортом возможностей", а в карантин этого никто делать не мог. Кроме того, пиццерия будет работать без курьеров Bolt.

Земяцкас прославился тем, что категорически выступает против "паспорта возможностей". Он сказал Delfi, что 18 сентября на Шяуляйской арене планируется встреча членов учрежденной им ассоциации "Плечо за свободу". "На сегодняшний день зарегистрировались 189 (членов – Delfi)", – сказал собеседник.

Земяцкас владелец компании Adiada. Ей принадлежит пиццерия Gustuko picerija, есть у компании свой киоск с шавермой и магазин пищевых добавок.

Он не меняет свою позицию о отношению к "паспорту возможностей".

"Пока мы считаем, что будем работать, но если не удастся, будем предоставлять услуги еды навынос. Но с "паспортом возможностей" работать не будем. Раньше заказов было достаточно, только сейчас ситуация будет иная, другие смогут принимать клиентов, а тогда никто не мог. Мы будем закрыты, а кто-то открыт. У нас в обществе масса деления, я думаю, этот раздор будет продолжаться. Мы этого не хотим. Шяуляй небольшой город. Многих клиентов мы знаем лично, поэтому как кого-то оставлять за дверью... Мы этого не хотим.

Хуже всего, что правительство принимает постановления, а психологическая волна накрывает нас. Мы должны клиенту объяснять, извиняться, хотя решение принято не нами. Должен быть не только "паспорт возможностей". Мы согласны оставить каждый второй столик, маски. Думаю, и клиенты согласятся. Но другие варианты не ищем. Мы пытались не раз, нас никто не слышит. Мы на линии фронта, сталкиваемся с негативом", – сказал он.

Недавно появилась информация, что с Gustuko picerijа не будет работать Bolt Food. Было приложено письмо, в котором сказано, что компания Bolt Food расторгла договор, чтобы не подвергать опасности клиентов и курьеров.

Земяцкас сказал, что ему звонил один из руководителей Bolt Food Lietuva и сказал, что это недоразумение.

"Они хотели возобновить сотрудничество, но мы попросили объяснить все обстоятельства. По нашим данным Bolt не отказался ни от одного партнера. Думаю, это произошло неслучайно. Это доказывает их позиция, не было публичных писем с аргументами. Мы звонили в Wolt, нам сказали, что они не расторгли договор ни с одним партнером", – заметил он.

"Сейчас мы работает только с bendraujame Wolt", – подчеркнул глава компании.

Представитель Bolt Food Русланас Савичюс сказал Delfi, что они принимают решения на основе двусторонних соглашений, а не личных симпатий или политики.

"Мы оцениваем качество работы ресторанов, активность, время приготовления блюд, общение с курьерами. Этот случай ничем не отличается. Сейчас мы активно общаемся с владельцем ресторана", – указал он.

"Мы работаем ответственно, поскольку штрафы большие. У нас много работников, мы несем перед ними ответственность", – сказал Земяцкас.

Он поддерживает митинг, который пройдет 10 сентября.

По данным Центра реестра юридических лиц, в 2020 г. доходы от продаж Adiada составили 1,964 млн. евро, чистая прибыль - 76 000 евро. По данным "Содры", 7 сентября в компании Adiada было 49 работников, которые в июле в среднем получать 601,94 евро (около 444 евро "на руки").

По действующим правилам с 13 сентября в заведения общепита могут ходить только люди с "паспортом возможностей".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!