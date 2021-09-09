ВС Литвы: нелегальная миграция стала мишенью для дезинформации

Нелегальная миграция из Беларуси стала мишенью для дезинформации в Литве, утверждают литовские Вооруженные силы (ВС).

Как обычно, поток дезинформации касался решений государственных ведомств и государственного устройства, двусторонних отношений с Китаем и Беларусью, ситуации с правами человека в Литве.

За минувший месяц аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы идентифицировали в информационном пространстве Литвы 433 уникальных случая, которые имели черты негативной информационной деятельности.

По сравнению с июлем этого года общее число таких случаев немного уменьшилось, однако интенсивность информационных инцидентов оставалась высокой, говорится в сообщении.

Как сообщает армия, в августе активно осуществлялось враждебное информационное давление в связи с действиями Литвы, направленными на обуздание потока нелегальной миграции через границу Литвы и Беларуси.

В связанных с режимами Александра Лукашенко и Кремля информационных каналах нагнетались дезинформационные нарративы, распространялись фальшивые новости, публиковался вводящий в заблуждение контент, имели место манипуляции фактами и интерпретациями событий при перепубликации мнений расположенных к российскому и белорусскому режимам "экспертов".

"Целью было формирование имиджа Литвы как недемократического государства, в котором нарушаются права человека, утверждалось, что Литва якобы использует "фашистские методы" против пересекающих государственную границу лиц", – говорится в сообщении.

Одной из тем, подвергшихся самой сильной эскалации, стал митинг у Сейма 10 августа, который закончился беспорядками, его активно использовали враждебные информационные каналы, утверждают ВС.

Как сообщает армия, после того, как 20 июля Литва объявила, что в Вильнюсе будет открыто дипломатическое представительство Тайваня, весь август российские и китайские информационные каналы селективно подавали информацию о вероятной экономическом уроне для Литвы и проводимой ею внешней политике.

"Литовскому бизнесу грозили последствиями за мнимое вмешательство во внутренние дела Китая и мнимую попытку навредить внешней политике этой страны. Чаще всего воспроизводился нарратив, что Литва - якобы незначительное государство, а ее внешняя политика диктуется интересами США и желанием угодить этому государству", – сообщают ВС.

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