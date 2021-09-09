Реальная история: 81-летняя женщина поверила в любовь, но стала жертвой мошенника

Специалисты Swedbank раскрыли случай мошенничества - казалось бы опытная 81-летняя женщина поверила в искренность чувств нового "возлюбленного" и была готова отдать ему свои сбережения и сбережения своего супруга. Бдительные служащие банка помогли вернуть ей 10 000 евро.

"Чтобы выманить деньги у своей жертвы, мошенники, играющие на романтических чувствах немало времени уделяют общению и завязыванию контакта. Они умеют внимательно слушать, стараются получить как можно больше информации о своей жертве, чтобы говорить об "общих" увлечениях и подобных вещах. Так жертва начинает думать, что новый сердечный друг или подруга ведет себя искренне, инстинкт самосохранения притупляется", – сказала представитель Swedbank Жигеда Аугоне.

По ее словам, такое произошло с 81-летней женщиной, которая была уверена, что общается с военным, который служит в Сирии. Общение с ним и внимание так обезоружили замужнюю пожилую женщину, что у нее не возникло никаких подозрений, когда сердечный друг попросил ее перевести крупные суммы денег.

Аугоне рассказала, что поведение женщины, которая несколько раз приходила в банковское отделение, чтобы перевести крупные суммы денег за границу, показалось сотрудникам банка подозрительным – сотрудники обычно отмечают нехарактерное поведение клиентов, поэтому решили поинтересоваться этой ситуацией.

Специалистам банка удалось сохранить 10 000 евро: перевод в 3000 евро остановили, а 7000 евро уже переведенных денег.

"Пока средства не засчитаны на счету получателя или перевод не "ушел" из банка, международный перевод можно вернуть. Поэтому важно, чтобы сами клиенты вовремя обратились в банк. Но бывает и так, что клиенты не осмеливаются сообщить, даже когда понимают, что были обмануты, не слушают ни банковских служащих, ни полицию", – сказала Аугоне.

Такие мошенники обычно ищут своих жертв на разных сайтах знакомств, в социальных сетях. Так с мошенником познакомилась и вышеупомянутая женщина.

"К любым знакомствам в интернете нужно относиться с осторожностью, поскольку нельзя достоверно знать, с кем вы общаетесь. Особенно осторожно надо оценивать просьбы таких людей, которых вы никогда не видели, перевести деньги или дать денег в долг. Стоит навести справки, искать информацию о новом знакомом на его профиле, в интернете", – сказала представитель Swedbank.

По ее словам, важно пообщаться с таким человеком по телефону или через мессенджер. Обычно мошенники избегают видеозвонков, так может выясниться разница между реальным человеком и фото на профиле.

Данные Swedbank за 2020 год показали, что из-за "романтического" мошенничества жители в прошлом году лишились 130 000 евро. Но реальные суммы больше, так как не все обманутые обращаются в полицию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!