В аптеки, банковские и почтовые отделения в ТЦ смогут попасть только люди с "паспортами возможностей"

С понедельника в аптеки, банковские и почтовые отделения в ТЦ смогут попасть только люди с "паспортами возможностей", поскольку проверка документа будет проводиться у входа, и если в эти заведения нет входа снаружи, другие клиенты туда не попадут. Эту информацию после встречи с представителями Минздрав подтвердил глава Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс. Он предупреждает, что не все успеют подготовиться к понедельнику, поскольку времени остается мало, а не все правила еще известны.

С 13 сентября без "паспорта возможностей" нельзя будет опасть в отдельные магазины и получить контактные услуги (за исключением тех, которые есть в списке исключений).

В числе таких исключений - банки, аптеки, почта и другие необходимые услуги, которые часто можно получить в помещениях ТЦ. Однако люди без "паспорта возможностей" с понедельника в ТЦ войти не смогут.

Статулявичюс подтвердил, что владельцы некоторых видов бизнеса с этим не согласны.

"Я знаю, что "Литовская почта" обратилась к ТЦ, в своем обращении она представила свою позицию - ее услуги должны быть доступны и людям без "паспорта возможностей". Я знаю, что аптеки также хотят, чтобы этот вопрос был решен. Но надо понять, что такой возможности нет. Ведь иначе придется в каждый такой объект проложить отдельный тоннельный вход или выделять для каждого человека без документа сопровождающее лицо. Иначе не будет разделения между людьми с иммунитетом и нет", – сказал Статулявичюс.

Абсурдом была бы и проверка документа у каждого объекта, потребовалось бы слишком много проверяющих.

"Думаю, будут недовольные, но можно найти аптеки, банки и почту не только в ТЦ. Когда знаешь уровень вакцинации в крупных городах, понимаешь, что это не будет особой проблемой. Да, кто-то столкнется с неудобством, но это цена возможности работы без карантина", – сказал Статулявичюс.



Он обратил внимание на то, что курьеры в ТЦ также могут попасть только если у них будет "паспорт возможностей".

Председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге подчеркнула, что лекарства - товары первой необходимости, люди не могут просто взять и перестать их принимать. Она также напомнила, что в аптеках жителей прививают и аптеки выдают "паспорта возможностей".

"Мы считаем, что у людей должна быть возможность попасть во все аптеки без исключения", – считает Неманюте-Гаге.

Глава сети Camelia Аушра Будрикене подтвердила, что без "паспорта возможностей" клиенты в аптеки в ТЦ попасть не смогут.

"Мы считаем, что это неправильное решение, ведь аптеки предоставляют услуги первой необходимости – люди там получают консультации и покупают лекарства. В аптеки люди могли попасть и в карантин. Если не будет изменено решение, то жители не смогут попасть и в те аптеки, в которых прививают в том числе от COVID-19", – сказала она.

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