Упомянутые ЕСПЧ афганцы появились у границы с Беларусью, но в Литву их не впустили

Афганские граждане, упомянутые в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), запрещающем их высылать из страны, обнаружены у границы Литвы с Беларусью, их не впустят в Литву, заявил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев.

"Появились эти нелегальные мигранты, как и прогнозировалось, они появились и прибыли с белорусской стороны, пришли к государственной границе, желая нелегально попасть в Литву", – сказал он.

По словам главы СОГГ, там же находится и адвокат мигрантов, которая пытается убедить должностных лиц в том, что этих людей следует впустить, реализуя решение ЕСПЧ.

Однако Любаев подчеркнул, что Литву не обязали их впускать, она лишь не должна их высылать, если они находятся на территории страны.

"Наши должностные лица будут следовать порядку, действующему на территории Литовской Республики, и этих мигрантов не впустят", – сказал Любаев.

По его данным, эти люди прибыли без удостоверений личности, у них есть лишь копия решения ЕСПЧ.

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил временные меры защиты по делу пяти граждан Афганистана против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.

ЕСПЧ сообщил, что принял такое решение в деле Садида и других лиц против Литвы, связанным с пятью гражданами Афганистана, которые утверждают, что попали в Литву через границу с Беларусью, и скрываются в стране.

Как говорится в сообщении суда, временные меры защиты действуют до 29 сентября.

В нем также отмечается, что заявителями являются граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе этого года. С этого времени они пытались попасть в Литву, стремясь получить политическое убежище. Мигранты утверждают, что сбежали от преследований перенявшего контроль в Афганистане талибского режима.

ЕСПЧ также отмечает, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, были возвращены в Беларусь, застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории Литвы.

Граждане Афганистана просят ЕСПЧ остановить их переселение в Беларусь и решением Страсбургского суда Литве до 29 сентября указано, что они не могут быть высланы из страны, на территории которой уже находятся.

В этом году в Литву через границу с Беларусью попали более 4100 нелегальных мигрантов.

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