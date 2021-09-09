Студенты без "паспорта возможностей" должны покинуть общежития ВУ

Вильнюсский университет принял решение: в общежитиях могут жить только те студенты, у которых есть "паспорт возможностей". Вуз обязал жильцов до 10 сентября предъявить действующий документ. В противном случае договор об аренде будет расторгнут в одностороннем порядке.

Студенты, у которых нет "паспорта возможностей" и которые не планируют предъявить действующий документ в будущем, должны в течение недели покинуть общежитие. Те, кто не успел или забыл предъявить документ, смогут сделать это позже.

"С теми, кто не пришлет документы, мы будем общаться и выяснять: забыли они это сделать или у них нет документа. Не будет так, что просто вывесим список тех, кто не предъявил и попросим съехать. Такого не будет, все будет проходить цивилизовано", – сказал представитель ВУ Нериюс Цецилёнис.

Требование предъявлять действующий документ будет распространяться и на гостей и родственников студентов: без документа никого впускать не будут. Физической проверки документов на входе не будет – за гостей будут отвечать сами студенты.

"В договоре указано, что студенты отвечают за своих гостей, за их поведение, в данном случае и за наличие "паспорта возможностей", – сказал Цецилёнис.

"Ведь у нас все пользуются общими помещениями. Как-то лучше себя чувствуешь, если знаешь, что другие жильцы привились не только ради себя, но и ради других. Кроме того, как я понимаю, если ты сдаешь тесты - можешь жить, проблем нет", – сказала студентка, которая живет в общежитии четвертый год.

По словам Цецилёниса, жалоб администрация не получала, пока в общежитии имеют право остаться 50% студентов: остальные еще не предъявили документы, но у них еще есть время.

"Паспорт возможностей" – одна из мер профилактики Covid-19. В общежитиях вузов студентов просят носить маски и дезинфицировать руки.

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