Эти вопросы обсуждаем в новом выпуске "Delfi.Главное" c генеральным комиссаром полиции Литвы Ренатасом Пожелой, политическим обозревателем Витаутасом Бруверисом и специалистом по инфекционным заболеваниям, профессором Саулюсом Чаплинскасом.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!