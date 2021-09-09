Публичное обращение полицейского перед протестом: прошу об одном – прислушайтесь к моим словам

Сотрудник Департамента полиции Литвы Вайдас Гиршвилдас в фейсбуке обратился к тем, кто в пятницу планирует участвовать в митинге Союза семей на Кафедральной площади.

"Уважаемые господа. Вы, наверное, уже привыкли, что по разным вопросам к Вам обращаются главы страны, политики, общественные деятели, известные деятели и инфлюенсеры. На этот раз все будет проще. 9 сентября я обращаюсь к моим друзьям в фейсбуке – я простой литовский полицейский. И прошу Вас лишь об одном – прислушайтесь к моим словам", – писал он.

Гиршвилдас писал, что, возможно, кто-то из его подписчиков или друзей собирается идти на пятничный митинг. "Завтра и я и еще большая группа моих коллег пойдем на службу, чтобы обеспечить безопасность этого мероприятия в Вильнюсе, поддержать общественный порядок и спокойствие. Мы сделаем все, чтобы люди во время митинга не пострадали", – заметил он.

Полицейский просил участников мероприятия соблюдать порядок, не провоцировать инакомыслящих, не устраивать беспорядки.

"Я искренне прошу Вас во время мероприятия и после него – соблюдайте порядок, не нарушайте законы, не провоцируйте инакомыслящих, не вступайте в конфликт со стражами порядка, чтобы им не пришлось применять силу. Прошу Вас – не устраивайте беспорядки и не участвуйте в них, если они начнутся, остановите стоящих рядом с Вами", – призывал полицейский.

"Поверьте мне, я не хочу встретиться с кем-либо из Вас по иную сторону баррикады. Но если это случится, и Вы бросите в меня или в моего коллеги mane камень, это будет Ваш выбор. Я свой выбор уже сделал. Я готов защищать жителей Литвы, избранную демократическим путем власть, буду делать это, несмотря на то, что не все решения я одобряю. Это мой долг, и я его исполню, неважно, чего мне это будет стоить", – писал Гиршвилдас.

"Я уважаю Ваше право на протест. Но хочу Вам напомнить, что уважение должно быть взаимным. Хочу Вас заверить, что как я, так и мои коллеги не настроены враждебно. Вообще полиция не единый монолит. В полиции есть люди, которые поддерживают Ваши идеи. Есть те, кто придерживается иного мнения, и не согласны с Вашими идеями. Есть и такие, как я, кто поддерживает лишь некоторые Ваши идеи.

Но мы - дали клятву служить Литве, поэтому, когда это требуется, можем отодвинуть личные убеждения и выполнять долг перед Родиной и ее жителями. Мы с Вами живем в правовом государстве, у нас в стране проводят свободные выборы, есть свобода слова, мы должны понять, что в XXI веке актуальные вопросы уже не решаются революциями. Плохой мир всегда лучше доброй ссоры", – писал он.

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