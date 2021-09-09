По подозрению в участии в беспорядках задержан и Лобовас задержан еще один подозреваемый

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В среду столичная полиция по подозрению в беспорядках у здания парламента задержала не только Антанаса Кандротаса, но и другого деятеля - Андрюса Лобоваса. Сообщается также о задержании еще одного лица, однако его имя и фамилию не называют. После этих задержаний количество подозреваемых выросло до 41.

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