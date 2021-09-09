Торговые сети в Литве из-за ограничений ждут дополнительные расходы, это скажется на зарплатах

Некоторые торговые сети подсчитали, что введенные властями ограничений для людей без "паспортов возможностей" обойдутся им в сотни тысяч евро в месяц. По словам торговцев, новые ограничения скажутся на зарплатах работников - их вряд ли удастся повысить.

Глава сети магазинов Norfa Дайнюс Дундулис сказал Delfi, что дополнительный охранник в каждом магазине, площадь которого больше 1500 кв. м обойдется в 3000 евро в месяц.

"Но это сумма, если нанимать одного человека. Если больше, сумма вырастет. Таких магазинов у нас около 40", – сказал Дундулис, заметив, что эти расходы составят 200 000-300 000 евро в месяц.

"Это 5% нашего месячного фонда заработной платы, со всеми налогами мы выплачиваем в месяц 5 млн. евро", – сказал он.

Дундулис заметил, что он не критикует решение властей, но подчеркивает, что такие решения не на пользу как эффективности труда, так и повышению зарплат работников.

Дундулис пока не мог сказать, как именно будут проверять "паспорта возможностей" в их магазинах.

"Есть два сценария - проверка у касс или у дверей магазинов. Порядок выяснится ближе к дате вступления правил в силу, ждем ответов властей. Честно говоря, всякий раз, когда принимаются такие решения, власти должны вносить ясность. Я сейчас читаю закон и не вижу там такого, что без "паспорта возможностей" в магазин не впускают", – заметил глава компании.

Пресс-секретарь сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что их сеть готова 13 сентября обеспечить действие порядка.

"По нашим подсчетам, усиление охраны в магазинах обойдется в 300 000 евро дополнительно", – заметила она.

Представители сети IKI отметили, что пока рано говорить о том, во сколько обойдется введенный порядок, а пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что их сеть не склонна называть сумму возможных расходов, связанных с новым порядком.

Представители Rimi Lietuva сказали, что в ближайшее время выяснится, как будет выглядеть проверка "паспорта возможностей" в магазинах Rimi и связанные с этим инвестиции.

Такой же ответ дал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас. "Сейчас мы оцениваем различные технологические решения, которые помогут облегчить порядок проверки документов", – сказал он.

Редакция напоминает, что с 13 сентября в Литве в магазины площадью больше 1500 кв. м смогут ходить лишь жители с "паспортом возможностей" или другим узаконенным документом.

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