"Мы установили, что один работник, возможно, преднамеренно фальсифицировал результаты теста на антитела SARS-COV2, чтобы определенные лица могли получить "паспорт возможностей", использовались образцы чужой крови", – утверждают представители клиники Medicus LT.

Директор клиники Аудрюс Казлаускас в среду сказал, что это стало известно во вторник, все выяснили другие работники клиники.

Статьи по теме:
За несколько дней до 13 сентября в салонах красоты вырос поток клиентов  (2)
"Паспорт возможностей" не нужен будет в междугородном транспорте  (14)

"Мы выяснили, что сейчас уже наша бывшая работница намеренно путала данные анализов, чтобы определенные люди незаконно могли получить "паспорт возможностей", – сказал глава клиники.

По его оценке, такой возможностью много людей воспользоваться не успело, речь идет не более чем о 10 результатах.

По словам Казлаускаса, сама клиника не выясняла, как эта работница связана с людьми, для которых фальсифицировались данные, получала ли она за это деньги.

"Мы в тот же день провели внутреннее расследование и оперативно выяснили, что происходит. Работница во всем созналась, в тот же день мы уволили ее за грубое нарушение правил", – сказал директор клиники.

По его словам, женщина пыталась вовлечь в эту деятельность и других коллег, однако они отказались участвовать в этом и сообщили руководству.

"Все выяснилось благодаря работникам, которые не промолчали", – прибавил глава клиники.

Казлаускас не хотел называть, какую должность занимала работница.

Клиника обратилась в полицию. Представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене подтвердила, что такое заявление поступило.

После выяснения всех обстоятельств, полиция решит, проводить ли расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!