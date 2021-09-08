На границе Литвы с Беларусью застряла одна группа мигрантов

На границе Литвы с Беларусью в данный момент застряла одна группа мигрантов, заявил заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы (СООГ) Антанас Монтвидас.

"Наших охраняющих в том месте нет, но упомянутые люди не идут в Литву. Мы предоставляем им питание, воду, предлагаем прибыть, однако они ждут решения из Беларуси, а белорусы их не пускают дальне на свою территорию", – заявил представитель СОГГ на заседании парламентского Комитета по правам человека.

По его словам, эти люди – совершеннолетние граждане Сомали: двое мужчин и семь женщин.

Как сообщил агентству BNS представитель СОГГ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис, эти люди застряли на границе уже больше недели.

"Они там с конца минувшей недели, однако, неделя еще не прошла", – сказал он.

Участвовавший в заседании комитета вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс, сказал, что хотя Литва и применяет политику возврата, наиболее уязвимых людей впускают в страну.

По его словам, с начала августа, когда начали возвращать мигрантов, в Литву было впущено около 80 человека.

"Около 80 мигрантов впустили, еще было и около 13 граждан Беларуси, кажется, несовершеннолетних женщин. Из этих 80, возможно, 25 были совершеннолетними мужчинами, или не белорусами. Гуманитарный коридор действует, мы не можем сказать, что никого не впускаем", – заявил в среду на заседании комитета сейма А. Абрамавичюс.

В свою очередь, А. Монтвидас отметил, что на гуманитарных основаниях впускают несовершеннолетних, людей с недугами, беременных женщин, одиноких родителей, матерей, людей преклонного возраста, прочих уязвимых лиц.

Представитель СОГГ отметил, что за этот период не впущено около 2,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва предоставила возможность мигрантам подавать прошения об убежище на пограничных пунктах пропуска, однако пока это еще ни разу не было сделано.

"Белорусские власти или погранслужбы просто не пропускают их через пограничные пункты. Во-первых у них должны быть документы удостоверения личности, второе, режим тогда бы показал, что он является причиной незаконной миграции", – сказал А. Абромавичюс.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них из Ирака. По данным Департамента миграции, около 100 человек возвращены в страны их происхождения.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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