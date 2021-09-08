Вильнюсское самоуправление разрешило проведение митинга на Кафедральной площади

Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение митинга Союза семей 10 сентября на Кафедральной площади.

Заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас информировал, что самоуправление посоветовалось с полицией и было принято совместное решение разрешить проведение митинга на Кафедральной площади.

"Мы видим, что организаторы учли замечания муниципалитета и полиции. Изменено место проведения мероприятия. Кафедральная площадь - более благоприятное место для обеспечения порядка. Это просторное место, где может разместиться много людей. И в случае провокаций полиции будет легче гарантировать безопасность", - сказал Бужинскас.

По его словам, организаторы уменьшили максимальное число участников с 15 000 до 10 000.

"Третий момент, который нас несколько беспокоил до этого - время проведения акции. Хотели проводить акцию до 22 ч. Сейчас до 16 ч. В плане безопасности, это более безопасный вариант", - сказал Бужинскас.

По его словам, риск провокаций остается таким же, неважно, где проходит акция - у парламента или на Кафедральной площади.

"Просто работа муниципалитета и полиции будет более слаженной (…). И мы считаем, что можем разрешить проведение этого митинга", - сказал Бужинскас.

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