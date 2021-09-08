Глава Департамента миграции: Литву уже покинули 100 мигрантов, решение по остальным - за 3 месяца

Литву покинули более ста нелегальных мигрантов, которые не получили убежища или или приняли такое решение по собственному желанию. Прошения более чем 2 000 пребывающих в Литве мигрантов планируется рассмотреть до конца года, утверждает директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

"В данный момент мы больше работаем с решениями выслать тех, кто не просил убежища – один лишь Департамент миграции принял 21 решение, больше решений еще в разработке, есть также принятые пограничниками. Мы достаточно активно останавливаем процедуру рассмотрения прошения по причине того, что люди решают вернуться по собственному желанию", – сказала BNS Э. Гудзинскайте.

По данным департамента, еще 53 мигранта, незаконно попавшие в Литву через границу с Беларусью, уже использовали предлагаемую Литвой выплату в 300 евро и добровольно покинули страну, еще 71 "серьезно обдумывает" это сделать, однако часть из них могут и передумать. Между тем, 239 человек уже получили окончательные отрицательные решения по их просьбам о предоставлении убежища, часть из них уже высланы в страны происхождения, часть еще ждет высылки.

"Реально в целом нашу территорию покинули уже более ста", – отметила Э. Гудзинскайте.

По ее словам, мобильные группы на этой неделе уже завершили свою работу, в данный момент специалисты сконцентрированы на рассмотрении заявлений мигрантов, это планируется завершить до конца года.

"Цифры свидетельствуют о том, что в данный момент растет число желающих вернуться по собственному желанию, конечно, это не массовое явление, но их все больше, и это хороший знак. А мы уже завершили поездки мобильных групп, полностью концентрируемся на рассмотрении прошений об убежище. Реально у нас более 2 тыс. прошений, цифры еще растут, мы поставили цель в три месяца, грубо говоря, до Нового года", – сказала она.

По словам директора департамента, большая нагрузка ляжет на новых работников ведомства, которые только начинают работать с прошениями, пока они войдут в курс дела. Однако наибольшим вызовом она назвала нежелание самих мигрантов сотрудничать.

"Бывает, что мы договариваемся об опросе, но они объявляют протест, работа останавливается на целый день... Команда опрашивающих прибывает с переводчиками, организуется целый день поросов, но если есть какой-либо пикет, то вся работа идет прахом. Некоторые отказываются приходить", – рассказала Э. Гудзинскайте.

Она добавила, что такие проблемы в последнее время возникают с мигрантами, поселенными на Руднинкском полигоне.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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