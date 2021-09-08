В Литве пересматривают налоги на недвижимость и землю

Лесная земля и место долгосрочного строительства могут облагаться налогами, а налог на землю сельскохозяйственного назначения надо увеличить, в среду такие планы представила вице-министр финансов Литвы Рута Билкштите. На заседании представили три возможных модели.

На заседании в среду обсуждался вопрос действенности налога на имущество при повышении самостоятельности муниципалитетов.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что налоги на некоммерческое жилье предлагают перевести из бюджета государства в бюджет муниципалитетов.

"Эти средства могут пойти на улучшение инфраструктуры в регионах. Тогда и муниципалитеты будут заинтересованы в повышении налога. Кроме того, у муниципалитетов появится право развивать разные льготы. Сейчас большая часть льгот прописана в законе. Мне кажется, муниципалитетам виднее, кому нужны льготы.

Последний аргумент – налог на недвижимость это важнейший инструмент, который может остановить рост цен на рынке. Мне кажется, что сейчас это одна из самых актуальных тем", – сказала министр.

Билкштите отметила и положительные аспекты налога на недвижимость: "Это более благоприятная для роста экономики система, надежный источник доходов, он снижает неравенство, преследует цели в сфере охраны природы, улучшает эффективность использования недвижимости, может повлиять на стабильность цен на недвижимость".

По ее словам, сейчас налоги на имущество в Литве составляют 0,3% ВВП, а в среднем по ЕС - 1,2% ВВП.

"В 2019 году Совет Европы рекомендовал Литве расширять налоговую базу и переходить к источникам, налогообложение которых меньше вредит росту экономики", – напомнила вице-министр.

Билкштите напомнила, что коммерческая недвижимость в Литве облагается тарифом 0,5-3%, тариф устанавливает горсовет. Льготы прописаны в законе, а деньги поступают в бюджет муниципалитетов.

"В 2020 году было 55 800 налогоплательщиков, собрано 102,1 млн. евро. ГНИ готовит декларации, а человек оплачивает, – сказала вице-министр. – Налог на землю также облагается тарифом 0,01-4%, его также устанавливают горсоветы. За 2020 г. сформировали 1,0277 млн. деклараций, заплатили 37,9 млн. евро. В сфере некоммерческой недвижимости ситуация иная. Там тариф прогрессивный 0,5-2%. Налогом не облагается некоммерческая недвижимость физических лиц стоимостью до 150 000 евро (для жителей с 3 детьми или ребенком-инвалидом - 200 000 евро). Деньги идут в госбюджет. В 2020 г. налог заплатили 12 600 человек, сумма 5,1 млн. евро".

Билкштите сказала, что в связи с налогом на недвижимость поступило немало предложений общества.

"Предлагают отказаться от большей части льгот, оставить только льготы для социально уязвимых групп, отказаться от льгот для религиозных обществ, за недостроенное строительство, за запущенные объекты. Что касается налога на землю, отказаться от льгот для фермеров, религиозных общин, обложить налогами лесную землю", – сказала вице-министр.

По ее словам, сейчас рассматривается вопрос обложения налогами лесной земли, снизив ее стоимость на 50–70%. Сейчас эта земля вообще не облагается налогами. Кроме того, предлагают увеличить налог на землю сельскохозяйственного назначения (сейчас он составляет 0,35%). "Чтобы избавиться от затянувшегося строительства, предлагают не применять льготы, если с момента выдачи разрешения прошло 10 лет или в течение 5 лет не менялись данные в реестре. Сейчас в Литве неиспользуемое имущество налогами не облагается. Этой льготой пользуются 84 000 объектов, убытки - 14 млн. евро", – сказала Билкштите.

Она заметила, что в международной практике льготы на некоммерческую недвижимость связаны с основным местом жительства.

"В Италии и Португалии такое жилье не облагается налогами вообще, в Финляндии и Польше - ниже тариф налога. В Словении и Греции введены ограничения по площади и стоимости необлагаемого налогами имущества. В Латвии и Италии налог снижается, если есть иждивенцы, в Болгарии снижают стоимость основного жилья. В Люксембурге и Нидерландах этот вопрос решает муниципалитет", – рассказала вице-министр.

Минфин Литвы сейчас рассматривает несколько альтернатив.

"По одной сохранится нынешняя модель, с оценкой эффективности действующего налога. По другой – льготы могут быть связаны с основным жильем и больше прав передадут муниципалитетам. На обсуждение предложены несколько моделей: меньший тариф на основное жилье; основное жилье не облагать налогами; ввести необлагаемый размер в зависимости от ситуации в каждом муниципалитете. Каждое следующее жилье также будет облагаться налогами по схеме наличия необлагаемого налогами размера", – сказала Билкштите.

По ее словам, в случае первого варианта этот порог будет 150 000 евро для основного жилья, остальная недвижимость будет облагаться налогами.

Дополнительные льготы могут ввести для малоимущих.

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