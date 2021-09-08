В отношении вывезенных в Россию литовских таможенников возбуждены дела, дипломатам не разрешили с ними встретиться

В минувшую пятницу поездом в Калининградскую область были вывезены литовские таможенники. В отношении таможенников в РФ возбуждены дела по факту незаконного пересечения границы.

"В пятницу после обеда двое таможенников проверяли поезд "Москва-Калининград", который уехал с территории Литвы и увез таможенников без разрешения таможни. Таможня сразу же обратилась к пограничникам, в МИД Литвы, информировала консульских работников. С помощью пограничников и уполномоченных РФ инцидент удалось разрешить, 5 сентября в 14.00 ч. таможенники вернулись домой", - так сообщала о происшествии Литовская таможня.

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Выяснилось, что к по ошибке вывезенным в Калининградскую область литовским таможенникам не пустили работников Литовского консульства, не разрешили с ними общаться и по каким-либо иным каналам. Литовских таможенников 48 часов продержали на КПП Чернышевское.

В отношении служащих таможни возбудили дело о незаконном пересечении границы, которое рассмотрели в срочном порядке, и назначили штрафы в размере около 2000 российских рублей с каждого. после уплаты штрафов таможенникам разрешили покинуть территорию Калининградской области.

За таможенниками приехали их коллеги и привезли их документы, с которыми они вернулись на родину. Все это выяснилось в результате проведенного порталом Delfi расследования.

Напомним, что таможня об инциденте сообщила в понедельник, 6 сентября.

Пресс-секретарь таможни Витас Волунгявичюс сказал, что в пятницу об этом инциденте не сообщалось из-за сбоев с информационной системой. "Были проблемы с нашим сайтом, сообщение было подготовлено. В понедельник были информированы компетентные ведомства, они выполнили все необходимые действия. Мы информировали в понедельник, поскольку в пятницу из-за сбоев в системе сообщение не появилось", – сказал он.

Однако в сообщении таможни журналисты заметили несоответствия с реальными данными. Например, сообщалось, что инцидент произошел после обеда, а на деле, по данным "Литовской железной дороги", поезд пришел в Кибартай в 12.05 ч. и ушел по графику в 12.56 ч. За время пребывания в Кибартай состав осматривают пограничники и таможня.

Двое таможенников – начальник смены и его коллега вошки в почтовый вагон, в котором перевозят дипломатическую почту. В вагоне находится вооруженный российский военный.

У таможенников с собой не было ни документов, ни телефонов, ни раций. Эту информацию Delfi подтвердила консул в Калининградской области Аура Чернявичене.

Что таможенники почти час делали в вагоне с российским военным и почему дверь вагона была закрыта, а поезд уехал с таможенниками?

Чтобы ответить на эти вопросы проводится расследование.

Волунгявичюс в понедельник заявил, что "поезд ушел без разрешения таможни". Но "ЛЖД" эту информацию не подтвердили. "По нашим данным, когда состав тронулся, проводнику сообщили, что в вагоне остались наши таможенники. Проводник показал машинисту красный сигнал, махал ему руками, чтобы тот остановил состав, но машинист не отреагировал и пересек границу", – сказал представитель "ЛЖД" М.Дубаускас.

Согласно процедурам, после осмотра и таможенники и пограничники должны информировать об этом своего начальника (в данном случае начальника смены) и проводника (в данном случае работника российской железной дороги). После такого рапорта проводник информирует своего начальника, а тот работников вокзала и просит разрешения на отбытие. За 10 минут до отбытия машинист дает сигнал, который повторяет за 5 минут до отбытия. И это еще не все. Проводник каждого вагона, включая почтовый, должен дать сигнал о готовности к отбытию.

Консул Чернявичене сказала Delfi, что она получила первую информацию о вывезенных по ошибке таможенниках через два часа после инцидента.

"Мне сообщил МИД. Нам дали контакты уполномоченного по границе, через него и шло общение", – сказала дипломат, заметив, что ей не разрешили пообщаться с задержанными.

"Мне сказали, что это невозможно, информацию я получала только от наших или российских служащих. Напрямую с задержанными ни в какой форме пообщаться не удалось. Приходилось полагаться на предоставляемую информацию", – сказала Delfi Чернявичене.

"Меня заверили, что они находятся в Чернышевском, что о них позаботились, они в хорошем состоянии. Я так поняла, их поселили в помещении для пограничников, давали еду, предоставили место для сна. Меня информировали, что сразу после инцидента обоих таможенников возили к врачи, где их осмотрели и констатировали, что они не столкнулись с насилием, их состояние хорошее. Все это было официально зафиксировано", – заметила она.

Чернявичене подтвердила, что таможенников привезли на транспорте СОГГ Литвы после того как они заплатили административные штрафы за незаконное пересечение границы.

По сведениям Delfi, сам факт незаконного вывоза таможенников в Россию скрывали и от членов их семей. Delfi выяснил, что близкие одного из них в субботу обращались в полицию.

Близкие таможенников связались с журналистами, просили их выяснить что-то, сообщить об инциденте. В воскресенье вечером журналист Delfi связался с одним таможенником, однако тот заявил, что "ничего об этом писать нельзя, это запрещено".

Интересен также факт, что об этом инциденте ничего не было и в российских СМИ. Первая информация в российских СМИ появилась только в понедельник после обеда.

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