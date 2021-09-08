"10 августа рядом с виселицей я точно не хотела общаться с участниками акции протеста. Это был неподходящий контекст, неподходящие обстоятельства. И звучавшая со сцены риторика для меня неприемлема", – сказала в интервью Žinių radijаs спикер парламента.

Она объяснила, почему не намерена встречаться с участниками акции 10 сентября.

"Что касается 10 сентября, то в это время будет проходить заседание парламента, я буду на нем председателем, на заседании будут решаться важные вопросы. В это время дня я буду в парламенте", – сказала спикер.

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Напомним, что Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на проведение митинга 10 сентября у здания парламента страны. Это решение было обжаловано в суде. Однако Вильнюсский окружной административный суд решил не приостанавливать действие запрета на проведение митинга до рассмотрения дела в суде.

По словам мэра столицы Ремигиюса Шимашюс, была подана заявка на проведение митинга на Кафедральной площади. Этот вопрос будет решаться 8 сентября.

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